Fran y Cayetano Rivera, enfrentados desde la muerte de Carmina Ordóñez: las dos versiones sobre el origen de su guerra

La relación entre Fran y Cayetano Rivera vuelve a estar en el punto de mira. Los dos hijos de Carmen Ordóñez llevan años protagonizando diferentes desencuentros que han terminado trascendiendo públicamente y, aunque en los últimos tiempos la polémica se ha centrado especialmente en la organización de la Goyesca de Ronda, lo cierto es que las diferencias entre ambos hermanos podrían venir de mucho antes. Coincidiendo con el 22º aniversario de la muerte de su madre, Fiesta ha recuperado algunos episodios de su historia familiar y ha puesto sobre la mesa dos versiones diferentes sobre el origen de una relación que, según se ha contado en el programa, ya atravesaba dificultades cuando falleció Carmen Ordóñez.

La socialité murió en julio de 2004 a los 49 años y, según ha explicado Makoke, amiga de Carmina durante años, su fallecimiento se produjo en un momento en el que la relación entre Fran y Cayetano no pasaba por su mejor etapa. La colaboradora ha asegurado en Fiesta que la situación habría provocado un enorme sufrimiento a Carmen, especialmente porque, según su testimonio, uno de sus grandes deseos era ver a sus tres hijos unidos. «No hubiera soportado que sus tres hijos no se hablaran, lo llevaría fatal», ha señalado Makoke, que ha aportado además detalles sobre el supuesto motivo de aquellas diferencias. Según su versión, una de las cuestiones que habría generado tensión entre los hermanos estaba relacionada con Blanca Romero, entonces pareja de Cayetano Rivera.

Siempre según el relato de Makoke, Blanca Romero no mantenía una buena relación ni con Francisco Rivera ni con Carmen Ordóñez. La colaboradora ha asegurado que a Carmina tampoco le gustaba la actriz y ha recordado que la madre de Fran, Cayetano y Julián Contreras era especialmente exigente con las parejas de sus hijos. A este contexto se sumaba, además, que Blanca había conocido a Fran antes de comenzar su relación con Cayetano, una circunstancia que, según la tertuliana, habría contribuido a generar cierta rivalidad entre los hermanos. «Había rivalidad, no estaban en su mejor momento cuando murió Carmen», ha explicado Makoke, situando así las diferencias entre ambos en una época mucho más temprana de lo que podría parecer a raíz de sus últimos enfrentamientos públicos.

Pero la historia que ahora ha recuperado Fiesta tiene otro capítulo que se sitúa varios años después y que, según el periodista Saúl Ortiz, habría marcado especialmente a Cayetano. Para encontrar este episodio hay que viajar hasta 2007, cuando el hijo de Carmen Ordóñez habría ideado un proyecto audiovisual y empresarial para rendir homenaje a su abuelo, el legendario torero Antonio Ordóñez, y a las corridas Goyescas celebradas en la plaza de Ronda. Según la información aportada en el programa, Cayetano compartió aquella idea con su hermano Francisco y ambos comenzaron a estudiar cómo podían llevarla a cabo. Sin embargo, el proyecto habría quedado paralizado durante un tiempo y posteriormente terminó materializándose de una forma que, siempre según esta versión, Cayetano no esperaba.

El problema llegó cuando, de acuerdo con el relato de Saúl Ortiz, Cayetano descubrió que aquel homenaje había salido adelante sin su participación. Se trataba de un DVD producido junto a una productora y distribuido posteriormente con una revista, un trabajo que recogía la historia de las corridas Goyescas y que, según el periodista, había partido de una idea planteada inicialmente por Cayetano. «Fue muy impactante para él, se llevó un gran disgusto», ha explicado Ortiz, insistiendo en que el problema no habría sido económico, sino emocional: Cayetano habría sentido que una iniciativa que había ideado y compartido con su hermano había terminado realizándose sin contar con él. El periodista ha señalado que aquel episodio habría sido especialmente difícil para el diestro y que podría haber contribuido al deterioro definitivo de la relación entre ambos.

Esta versión, sin embargo, no es compartida por todos los colaboradores del programa. Makoke negó que aquel proyecto se hiciera a espaldas de Cayetano y defendió que no podía atribuirse el distanciamiento de los hermanos únicamente a ese episodio. De hecho, su testimonio devuelve la historia a los años anteriores, cuando Carmen Ordóñez todavía estaba viva y Fran y Cayetano ya habrían atravesado dificultades en su relación. De este modo, las informaciones ofrecidas en Fiesta plantean dos episodios diferentes: por un lado, unas tensiones que, según Makoke, ya existían en 2004 y que estarían relacionadas, entre otras cuestiones, con Blanca Romero; y por otro, un proyecto audiovisual de 2007 que, según Saúl Ortiz, habría supuesto un importante golpe emocional para Cayetano.

La figura de Carmen Ordóñez adquiere especial relevancia al recordar aquellos años. Makoke ha insistido en que Carmina habría sufrido especialmente al ver que sus hijos no estaban unidos, mientras que Emma García ha recuperado también algunos de sus recuerdos de los últimos meses de vida de la socialité. La presentadora ha contado cómo Carmen llegó a A tu lado, programa que ella conducía entonces, y ha recordado especialmente la vulnerabilidad con la que la conoció. «Llegó muy vulnerable y sensible», ha explicado Emma, que ha descrito a Carmina como una persona con «luz», bondad y generosidad, aunque también ha reconocido que esa sensibilidad hacía que fuera fácil hacerle daño.

Precisamente, Emma García ha recordado la que sería una de sus últimas conversaciones con Carmen. Ambas coincidieron en los pasillos de Telecinco y la socialité le preguntó directamente si existía algún problema entre ellas, después de haber escuchado que la presentadora no estaba cómoda trabajando a su lado. Emma ha explicado que pudo tranquilizarla y aclararle que estaba encantada con ella, algo que recuerda ahora con especial emoción porque poco después recibió la noticia de su muerte mientras se encontraba en maquillaje. «Fue horroroso, porque le teníamos mucho cariño», ha confesado la presentadora, recordando que, pese al poco tiempo que llevaba en el programa, Carmen había conseguido hacerse querer rápidamente por todo el equipo.

Más de dos décadas después de la muerte de Carmen Ordóñez, la relación entre sus hijos vuelve a ocupar titulares y a despertar preguntas sobre un distanciamiento que parece tener más de un capítulo y más de una versión.