Francisco Rivera hace oídos sordos al comunicado de su hermano Cayetano: «No me doy por aludido»

El supuesto distanciamiento entre Francisco y Cayetano Rivera continúa dando que hablar. El pasado fin de semana, se celebró la Goyesca de Ronda, y la ausencia de Cayetano en este evento organizado por su hermano no ha pasado desapercibida. Tanto es así que, en una reciente entrevista concedida al programa Y ahora Sonsoles, Francisco se vio obligado a explicar que no estuvo «porque se retiró el año pasado». «Dais por sentado que hay algo que arreglar y a lo mejor no hay nada que arreglar. No te puedes retirar hoy y decir dentro de diez meses que vas a torear. No es tan fácil», explicaba.

Sus palabras parece que no sentaron del todo bien a Cayetano, quien rompió con su habitual discreción para lanzar un contundente comunicado a través de las redes sociales en el que dejó más que claro «que su historia la cuenta él». En ningún momento mencionó a nadie en concreto, pero fueron muchos los que interpretaron que Francisco Rivera era el destinatario de estas declaraciones. Sin embargo, este parece no habérselo tomado así.

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Ha sido a través de la revista del saludo donde el marido de Lourdes Montes ha decidido responder al comunicado de su hermano. Lo ha hecho durante su presencia en la inauguración del hotel Áurea Palacio de la Tinta, en Málaga, donde, atendiendo al medio citado, ha asegurado «que no se da por aludido porque él no ha hablado nada de su vida». «Me cuido mucho a la hora de hablar algo de mis hermanos. Alguna vez se me ha escapado, pero lo cuido mucho», decía. Pero no solo eso, y es que también ha comentado que le parece muy bien el mensaje que ha transmitido Cayetano. «Estoy totalmente de acuerdo, no hay nadie mejor para contar nuestra vida que nosotros mismos», concluía en un tono conciliador con el que ha dejado entrever que prefiere mantenerse al margen de la polémica.

El comunicado de Cayetano Rivera

Pocos días después de que Francisco Rivera se sentara en el plató de televisión mencionado, Cayetano Rivera sorprendió a todos sus seguidores de Instagram publicando un vídeo con el que rompía con su habitual discreción porque consideraba que los últimos acontecimientos sucedidos le habían obligado a ello.

«Hola. Os sorprenderá verme por aquí. Y la verdad es que en circunstancias normales no lo haría. Pero tengo 49 años y siento que ha llegado un momento en el que hay cosas que tienen que cambiar. […] He escuchado hablar de mí, de mi vida, de mi relación, de mi profesión, de mis decisiones. Y algunas veces han sido verdad. Otras medias verdades y también muchas mentiras», comenzaba a decir.

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«También he aprendido con el tiempo que cuando uno siempre calla, hay personas que se creen en el derecho de contar tu historia por ti. O peor aún, hay personas que por tu silencio creen que lo que se dice es verdad. […] A partir de hoy voy a proteger a los míos y a mí también. […] Estoy intentando llevar una vida tranquila y me gustaría que así fuese. Pero a mis 49 años, mi historia, si quiero, la cuento yo», concluía. ¿Sería un mensaje directo para su hermano? ¿O tal vez tenía otro destinatario? Sea como fuere, lo que está claro es que Francisco no se ha dado por aludido y que su conciencia está muy tranquila.