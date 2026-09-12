Los «vaqueros elegantes» sustituirán a los de pierna recta este otoño 2026: dónde comprarlos y como combinarlos
Tus tiendas favoritas presentan ya una colección de los nuevos vaqueros
Los vaqueros elegantes irán sustituyendo a los de pierna recta en la próxima temporada
Ofrecen un aspecto elegante y sofisticado
De diversos tipos, clásicos y hasta de colores, los vaqueros forman pare de la historia de la moda. Todos tenemos varios en nuestro armario. en tendencia para este otoño 2026, los vaqueros elegantes irán sustituyendo a los de pierna recta en la próxima temporada. Tenemos los tipos que más se llevarán y dónde los podemos comprar.
Los códigos de vestimenta son cada vez más casual, y el tejido vaquero se ha convertido en una opción cada vez más aceptable también para ocasiones de estilo algo más informal. Según Harpers Bazaar en Italia, esta tendencia se refleja en un estilo concreto de vaqueros que ha surgido recientemente: lo que podríamos llamar «vaqueros elegantes». En resumen, estos vaqueros se sitúan a medio camino entre el corte recto y el de pernera ancha, y suelen presentar un lavado oscuro y talle alto. Es decir algo más clásicos, como los de antes pero con un estilo más casual adaptado a la tendencia actual.
Cómo son los vaqueros elegantes que llevarás en otoño 2026
Ofrecen un aspecto elegante y sofisticado, combinando a la perfección con chaquetas de corte cuadrado, camisas clásicas y prendas de punto de alta calidad. Las celebrities caen rendidas a sus pies, y tanto antes como ahora los siguen llevando en una referencia por estilos de hace algunas décadas que vuelven pero a la vez se renuevan.
Fuera colores
Aunque si tienes unos vaqueros negros o grises los puedes seguir llevando, veremos menos blancos, la tendencia del pasado año para ir a por colores azules, más cotidianos, clásicos y de referencia en los vaqueros clásicos que gustan a todos.
Dónde podemos comprar los vaqueros elegantes
Tus tiendas favoritas presentan ya una colección de los nuevos vaqueros para que vayas perfecta también durante esta temporada.
Jeans zw collection ankle relaxed tiro medio
Jeans de tiro medio y cintura con trabillas. Cinco bolsillos. Cierre frontal con cremallera y botón metálico.
Composición
Exterior
100% algodón
Que contiene al menos:
100% algodón de cultivo orgánico certificado OCS
Materiales certificados
Algodón de cultivo orgánico certificado ocs
Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.
Jeans Z1975 Barrel
Jeans de tiro medio con cinco bolsillos. Pernera holgada estrechándose hacia el tobillo. Cierre frontal con cremallera y botón.
100% algodón
Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.
Guía para el cuidado de la ropa
- Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto
- No usar lejía / blanqueador
- Planchar máximo 110ºC
- Lim.Seco tetracloroetileno
- Se puede usar secadora temperatura reducida
- Lavar al revés
- Lavar por separado
- Planchar al revés
Jeans flare high waist de Mango
Estilo flare. Tejido mezcla algodón. Tiro alto. Diseño largo. Trabillas para cinturón. Dos bolsillos laterales. Bolsillo portamonedas. Dos bolsillos traseros de ribete. Cierre de botones y cremallera. Disponible Plus.
Composición
Composición: 99% algodón, 1% elastano
Cuidados
- Lavar a máquina máx. 30°C centrifugado corto
- No usar lejía
- Plancha máx. 200°C
- No limpiar en seco
- No se puede usar secadora
Jeans flare desgastados Mango
Tejido estilo tejano vaquero 100% algodón. Diseño flare. Tiro medio. Efecto desgastado. Trabillas para cinturón. Cinco bolsillos. Cierre de cremallera y botón. Colección Selection.
Una selección de prendas refinadas, confeccionadas con tejidos de calidad para construir un armario femenino y contemporáneo.
Composición
Composición: 100% algodón
Cuidados
- Lavar a máquina máx. 30°C
- No usar lejía
- Plancha máx. 110°C
- Limpiar en seco percloroetileno
- No se puede usar secadora
Con qué combinar estos vaqueros elegantes
Denim sobre denim
Combinar jeans claros con una camisa o campera de denim en un tono diferente. La clave está en generar contraste entre los lavados para evitar que el conjunto se vea demasiado uniforme.
En la oficina
Combinarla con vaqueros rectos, camiseta blanca y blazer para un estilismo casual de oficina.
También incorpora un blazer negro, zapatos destalonados y un bolso tote.
Casual diario
Puedes llevar unos vaqueros azules, camiseta blanca y cazadora ligera es una apuesta sencilla para hacer recados o quedar con amigos.
Para un plan de fin de semana
Quedan especialmente los vaqueros azules fuertes, camiseta oversize y una bandolera.
Para un look urbano
Llevar con una parka abierta sobre una sudadera gris y zapatillas deportivas. Una gorra y un bolso tipo shopper aportan un acabado desenfadado y actual.
Look deportivo
Llevarlo con camiseta básica y sudadera ligera permite crear un conjunto cómodo para paseos y actividades informales.
Tarde de otoño
Combinar con sudadera y biker en negro, junto a los vaqueros, crea un estilismo equilibrado.