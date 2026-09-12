Los «vaqueros elegantes» sustituirán a los de pierna recta este otoño 2026: dónde comprarlos y como combinarlos

De diversos tipos, clásicos y hasta de colores, los vaqueros forman pare de la historia de la moda. Todos tenemos varios en nuestro armario. en tendencia para este otoño 2026, los vaqueros elegantes irán sustituyendo a los de pierna recta en la próxima temporada. Tenemos los tipos que más se llevarán y dónde los podemos comprar.

Los códigos de vestimenta son cada vez más casual, y el tejido vaquero se ha convertido en una opción cada vez más aceptable también para ocasiones de estilo algo más informal. Según Harpers Bazaar en Italia, esta tendencia se refleja en un estilo concreto de vaqueros que ha surgido recientemente: lo que podríamos llamar «vaqueros elegantes». En resumen, estos vaqueros se sitúan a medio camino entre el corte recto y el de pernera ancha, y suelen presentar un lavado oscuro y talle alto. Es decir algo más clásicos, como los de antes pero con un estilo más casual adaptado a la tendencia actual.

Cómo son los vaqueros elegantes que llevarás en otoño 2026

Ofrecen un aspecto elegante y sofisticado, combinando a la perfección con chaquetas de corte cuadrado, camisas clásicas y prendas de punto de alta calidad. Las celebrities caen rendidas a sus pies, y tanto antes como ahora los siguen llevando en una referencia por estilos de hace algunas décadas que vuelven pero a la vez se renuevan.

Fuera colores

Aunque si tienes unos vaqueros negros o grises los puedes seguir llevando, veremos menos blancos, la tendencia del pasado año para ir a por colores azules, más cotidianos, clásicos y de referencia en los vaqueros clásicos que gustan a todos.

Dónde podemos comprar los vaqueros elegantes

Tus tiendas favoritas presentan ya una colección de los nuevos vaqueros para que vayas perfecta también durante esta temporada.

Jeans zw collection ankle relaxed tiro medio

Jeans de tiro medio y cintura con trabillas. Cinco bolsillos. Cierre frontal con cremallera y botón metálico.

Composición

Exterior

100% algodón

Que contiene al menos:

100% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Materiales certificados

Algodón de cultivo orgánico certificado ocs

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

Jeans Z1975 Barrel

Jeans de tiro medio con cinco bolsillos. Pernera holgada estrechándose hacia el tobillo. Cierre frontal con cremallera y botón.

100% algodón

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

Se puede usar secadora temperatura reducida

Lavar al revés

Lavar por separado

Planchar al revés

Jeans flare high waist de Mango

Estilo flare. Tejido mezcla algodón. Tiro alto. Diseño largo. Trabillas para cinturón. Dos bolsillos laterales. Bolsillo portamonedas. Dos bolsillos traseros de ribete. Cierre de botones y cremallera. Disponible Plus.

Composición

Composición: 99% algodón, 1% elastano

Cuidados

Lavar a máquina máx. 30°C centrifugado corto

No usar lejía

Plancha máx. 200°C

No limpiar en seco

No se puede usar secadora

Jeans flare desgastados Mango

Tejido estilo tejano vaquero 100% algodón. Diseño flare. Tiro medio. Efecto desgastado. Trabillas para cinturón. Cinco bolsillos. Cierre de cremallera y botón. Colección Selection.

Una selección de prendas refinadas, confeccionadas con tejidos de calidad para construir un armario femenino y contemporáneo.

Composición

Composición: 100% algodón

Cuidados

Lavar a máquina máx. 30°C

No usar lejía

Plancha máx. 110°C

Limpiar en seco percloroetileno

No se puede usar secadora

Con qué combinar estos vaqueros elegantes

Denim sobre denim

Combinar jeans claros con una camisa o campera de denim en un tono diferente. La clave está en generar contraste entre los lavados para evitar que el conjunto se vea demasiado uniforme.

En la oficina

Combinarla con vaqueros rectos, camiseta blanca y blazer para un estilismo casual de oficina.

También incorpora un blazer negro, zapatos destalonados y un bolso tote.

Casual diario

Puedes llevar unos vaqueros azules, camiseta blanca y cazadora ligera es una apuesta sencilla para hacer recados o quedar con amigos.

Para un plan de fin de semana

Quedan especialmente los vaqueros azules fuertes, camiseta oversize y una bandolera.

Para un look urbano

Llevar con una parka abierta sobre una sudadera gris y zapatillas deportivas. Una gorra y un bolso tipo shopper aportan un acabado desenfadado y actual.

Look deportivo

Llevarlo con camiseta básica y sudadera ligera permite crear un conjunto cómodo para paseos y actividades informales.

Tarde de otoño

Combinar con sudadera y biker en negro, junto a los vaqueros, crea un estilismo equilibrado.