¿Por qué algunas ventanas tienen rejas curvas? En arquitectura tienen una función

Algunas ventanas, especialmente las situadas en las plantas bajas de los edificios que dan a la calle, cuentan con una reja curva. Este tipo de ventana, estrechamente vinculada a la arquitectura europea y muy habitual en países como Italia, Francia y España, comenzó a expandirse por el Viejo Continente durante el Renacimiento y el Barroco. Sin embargo, al contrario de lo que muchos creen, su diseño no se debe única y exclusivamente a motivos estéticos.

Esta estructura tan peculiar también responde a criterios funcionales: permitir una mejor visibilidad desde el interior, favorecer la ventilación y la entrada de aire fresco, así como proporcionar una mayor protección y seguridad frente a posibles intrusos.

La razón por la que algunas ventanas tienen rejas curvas

Durante siglos, las rejas de hierro forjado han sido durante siglos uno de los elementos más utilizados para reforzar la protección y seguridad de las viviendas frente a posibles intrusos, combinando su practicidad con diseños cada vez más elaborados y estéticos. En los edificios antiguos, especialmente en las plantas bajas, este tipo de reja dificultaba el acceso desde el exterior, motivo por el que se convirtió en una solución muy valorada.

A esto hay que sumar que, en pisos superiores, la reja proporciona una mayor seguridad al asomarse por la ventana. No sólo reduce el riesgo de caídas, sino que también ofrece cierta protección frente a la caída accidental de objetos, que quedan retenidos por la propia reja en lugar de caer directamente a la calle.

Pero, ¿por qué algunas rejas son curvas en lugar de rectas? En países como Italia, Francia y España los veranos pueden ser muy calurosos, y la forma curva de la reja crea un espacio adicional en el exterior de la ventana que permite colocar macetas. Hoy en día, prácticamente todos los hogares tienen un sistema de aire acondicionado o un ventilador para combatir las altas temperaturas, pero en el pasado no era así. Por ello, colocar plantas delante de las ventanas ayudaba a crear zonas de sombra, favoreciendo la ventilación y ayudando a mantener el interior de las viviendas más fresco.

Limitaciones

A pesar de todas sus ventajas, las rejas curvas también presentan algunos inconvenientes que conviene tener en cuenta.

Uno de los principales problemas es la acumulación de agua y suciedad en la parte convexa, algo que puede favorecer la aparición de óxido con el paso del tiempo. Por ello, es necesario realizar un mantenimiento periódico que incluya la limpieza de la estructura, así como la aplicación de pintura antióxido para proteger el metal y prolongar su vida útil.

Por otro lado, en caso de incendio, determinadas rejas fijas pueden convertirse en un obstáculo y dificultar la evacuación de la vivienda. Por este motivo, en las construcciones más recientes se recomienda optar por modelos que incorporen sistemas de apertura interna protegida, mecanismos desmontables o cerraduras de seguridad homologadas.

Además, cabe recordar que la instalación de este tipo de estructuras puede estar sujeta a ciertas normativas municipales. En algunas ciudades se establece un límite sobre cuánto puede sobresalir una reja respecto a la línea de fachada, especialmente cuando ocupa parte del espacio público o puede afectar a la zona de paso.

Ley de Propiedad Horizontal

El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, recogido por Idealista, es la norma de referencia: «El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad».

En la práctica, esto significa que, antes de instalar una reja, celosía o cualquier sistema de cerramiento similar en ventanas, balcones o terrazas, es necesario contar con la autorización de la comunidad de propietarios cuando la actuación afecte a elementos comunes. Además, no siempre es suficiente con obtener una mayoría simple. El artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal establece, para determinadas modificaciones, la necesidad de alcanzar el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios, que a su vez deben representar las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Uno de los errores más habituales consiste en pensar que la necesidad de proteger una vivienda frente a posibles robos permite instalar una reja sin pedir permiso. Sin embargo, los tribunales han determinado en distintas ocasiones que la seguridad de los propietarios puede ser un motivo legítimo, pero no constituye una excepción automática a las normas de la comunidad.

Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid estableció en una sentencia de 2002 que, cuando la modificación estética de la fachada es mínima, puede prevalecer el derecho del propietario a proteger su vivienda, especialmente cuando las rejas cumplen una función disuasoria que otros sistemas de seguridad no ofrecen.