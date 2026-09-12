Detenidas ocho personas tras el caos en la Diada de Barcelona con disturbios y ataques a los Mossos

La Diada ha terminado en Barcelona con ocho detenidos por delitos de desórdenes públicos tras los incidentes registrados durante la jornada. Los Mossos no han precisado la vinculación de los arrestados con los distintos grupos que participaron en las movilizaciones. A partir de las 20:00 horas, los altercados se recrudecieron en el paseo de Sant Joan y la Ronda de Sant Pere, donde se produjeron quemas de contenedores y lanzamientos de objetos contra los Mossos d’Esquadra.

En los alrededores del Arco del Triunfo, un grupo de independentistas encapuchados quemó contenedores y arrojó vallas al fuego. Cerca de un millar de personas permanecían en la zona poco antes de las 21:00 horas.

Los incidentes se desplazaron posteriormente hasta el cruce del paseo de Sant Joan con la calle Ausiàs March. Allí permanecían unas 200 personas y se registró la quema de otro contenedor. Ante la situación, los antidisturbios avanzaron acompañados por furgones policiales y los allí concentrados comenzaron a dispersarse.

Los Mossos tuvieron que intervenir además para permitir que los Bomberos de Barcelona accedieran a los puntos donde se habían provocado los incendios y pudieran extinguirlos. Durante los distintos incidentes de la jornada también se registraron lanzamientos contra los efectivos policiales, mientras los agentes utilizaron puntualmente sus defensas para contener los intentos de superar las líneas policiales.

Los Mossos protegen a Orriols

La tensión alcanzó también la plaza de Catalunya, donde había terminado la manifestación convocada por la ANC con motivo de la Diada. Entre los asistentes se encontraba Silvia Orriols, líder de Aliança Catalana.

Hasta allí se desplazó un grupo de activistas de la Organización Juvenil Socialista (OJS). Los Mossos tuvieron que proteger a Orriols ante los intentos de estos manifestantes de superar la línea policial y acercarse a la zona en la que se encontraba la dirigente de Aliança Catalana.

Los Mossos evitan el enfrentamiento

Otro de los focos de tensión se produjo horas antes en la plaza Mossèn Jacint Verdaguer. Núcleo Nacional había convocado una concentración bajo el lema Catalanidad es Hispanidad. Paralelamente, la Organización Juvenil Socialista (OJS) había llamado a movilizarse contra esta convocatoria.

Ante la presencia de grupos de signo político enfrentado, los Mossos desplegaron un amplio dispositivo para mantener separados a los participantes y evitar un enfrentamiento directo. Varios manifestantes intentaron acceder al entorno de la plaza y superar las líneas policiales establecidas alrededor del lugar donde permanecían los seguidores de Núcleo Nacional.

Los agentes impidieron esos intentos y utilizaron puntualmente sus defensas para mantener la separación. Una vez que los simpatizantes de Núcleo Nacional abandonaron el entorno del monumento a Verdaguer, los incidentes continuaron en el paseo de Sant Joan.