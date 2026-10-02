Sánchez al PP, Vox y Junts: «La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado este viernes al PP, Vox y Junts su voto en contra de la convalidación de los decretos de vivienda que el Ejecutivo aprobó el pasado martes después de la movilización ciudadana con motivo del desahucio de Maricarmen, anciana de 87 años con movilidad reducida que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro. «La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan», ha dicho este viernes el presidente durante su intervención sorpresiva al final del debate sobre estas normas en el Congreso.

Este viernes, la Cámara Baja ha rechazado la convalidación de los dos decretos de vivienda que el Ejecutivo aprobó esta misma semana aprovechando la acampada en Sol por el desahucio de Maricarmen. Antes de la votación, el líder socialista ha utilizado su potestad para intervenir en cualquier momento del debate. Sánchez ha decidido participar cuando ha constatado que no contaba con los apoyos de la mayoría del Congreso después de que Junts ratificase su posición en contra.

«Tanto a sus señorías del PP como de Junts, les pido que hagan ese ejercicio y estén a la altura de lo que está pidiendo la ciudadanía», ha rogado el jefe del Ejecutivo. Ha solicitado a las fuerzas conservadoras que «se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que les llegan de arriba». El último intento de convencer a la bancada conservadora de apoyar las normas, sin embargo, no ha tenido éxito.

«Piensen en los millones de jóvenes que no pueden independizarse, en las familias que viven angustiadas porque no paran de subirles el precio del alquiler, en los jubilados y jubiladas que se enfrentan a la vejez con pavor porque no son propietarios de su vivienda, o en los miles de niños y niñas que mañana podrían ver su ropa, su mochila o sus juguetes tirados en la acera porque sus padres han sido desahuciados», ha narrado el presidente del Gobierno.

Sánchez ha admitido que las medidas son «ambiciosas» pero, a la vez, son «medidas necesarias, razonables, equilibradas». El jefe del Ejecutivo ha recalcado que fueron «diseñadas a través del diálogo» y que logran «soluciones concretas a problemas muy serios y reales que padecen los ciudadanos».

Sánchez: «No hay extremismos»

El presidente ha asegurado que en su decreto «no hay extremismos». «Hay meses de análisis técnico y negociación con todas sus señorías y con los grupos parlamentarios que han tenido a bien el querer compartir ese diálogo y esa negociación», ha recalcado el también secretario general del PSOE.

El presidente ha puesto el foco en que otro de los objetivos es «poner freno a la especulación» y «ayudar a quienes necesitan acceder a un alquiler asequible o comprar una primera vivienda». También busca frenar, en palabras de Sánchez, «los abusos de los grandes tenedores y los llamados fondos buitre». En ese mismo sentido, ha llamado a «poner orden y humanidad» al mercado inmobiliario que, en opinión del presidente, sin controles, «acabará destruyendo a nuestra sociedad».

A ojos del presidente, «el daño» para el país «será inmenso» al decaer estos decretos. Y ha extendido el deterioro provocado por ser rechazado al «crecimiento de nuestra economía, a nuestra imagen internacional y a la confianza de la población en la democracia y en sus instituciones».

Sánchez ha señalado como responsables a los que voten no desde su escaño. «Esta vez, la culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos», ha subrayado el líder socialista.

«Son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno», ha espetado el dirigente del PSOE. «Hagan lo correcto porque la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan», ha concluido.