El ‘oro verde’ se reinventa: el nuevo Matcha Latte que se adapta nuestras rutinas

Era alrededor de 2018 cuando una bebida llegada desde Japón comenzaba a hacerse un hueco en nuestras rutinas. Por aquel entonces, pocos podían imaginar que el matcha terminaría convirtiéndose en mucho más que una bebida tradicional. Su gran explosión llegó unos años después, especialmente a partir de 2023, y desde entonces no ha dejado de ganar adeptos. El que para muchos era un sabor desconocido se ha convertido en un auténtico icono lifestyle, presente en cafeterías, restaurantes y, cada vez más, en nuestras propias casas.

Hay quienes prefieren disfrutarlo en su versión más pura y quienes buscan fórmulas diferentes para rebajar su intensidad. En este segundo grupo encontramos el matcha latte, una reinterpretación del tradicional té matcha que combina su característico sabor con la suavidad y cremosidad propias de una bebida latte. Y aquí aparece una nueva propuesta que busca hacerse un hueco en nuestra rutina: el nuevo Té Matcha Latte de Azaconsa.

En este caso, nuestro gusto tira más hacia el concepto acompañado. El matcha latte mantiene la personalidad del matcha, pero añade una textura mucho más suave y envolvente. El resultado es una bebida con carácter propio, pero también más accesible para quienes todavía no se han rendido ante la intensidad del tradicional té japonés.

Una de sus grandes ventajas es precisamente su versatilidad. Puede disfrutarse caliente, como una bebida reconfortante para esos momentos de pausa y desconexión que tanto apetecen cuando bajan las temperaturas. Con la llegada de la lluvia, las tardes más cortas y el frío llamando a la puerta, pocas cosas resultan más apetecibles que sentarse en el sofá con una taza caliente entre las manos. Autumn vibes en estado puro.

Es cierto que este oro verde no es para todos, pero Azaconsa busca precisamente acercarlo a un público más amplio sin convertir su preparación en un ritual interminable. La marca acaba de incorporar a su catálogo su Té Matcha Latte, una propuesta que lleva el característico sabor del matcha a un formato moderno, cremoso y, sobre todo, fácil de preparar.

Hasta hace poco, disfrutar de una bebida de este estilo en casa podía parecer reservado a quienes dominaban el particular ritual del matcha o contaban con los utensilios necesarios. Ahora la propuesta es mucho más sencilla y se adapta a una rutina en la que, muchas veces, buscamos disfrutar de algo diferente sin tener que dedicarle demasiado tiempo.

En pocos instantes es posible preparar una bebida cremosa y con un sabor reconocible, sin procesos complejos ni utensilios especializados. La preparación es tan sencilla como poner una cucharada de matcha latte en una taza, añadir agua y remover con una cuchara, un tenedor o un pequeño batidor hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos.

Una alternativa práctica para quienes quieren incorporar el matcha a sus rutinas de una manera diferente, rápida y cómoda. Porque aquel producto que comenzó siendo una bebida tradicional japonesa hace ya años ha terminado convirtiéndose en un auténtico fenómeno y, ahora, también encuentra su versión más latte. Tenemos claro que esta puede convertirse en una de las bebidas protagonistas de este frío otoño.