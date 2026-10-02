María José Campanario y Juls Janeiro presionan a Jesulín ante la entrevista de Belén Esteban: «Da la cara y para esto»

La polémica entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique continúa creciendo después de la entrevista que la colaboradora concedió en ¡De viernes!, donde recuperó algunos de los episodios más delicados de su relación con el torero y, especialmente, de la infancia de su hija, Andrea Janeiro. La de Paracuellos decidió volver a hablar públicamente sobre una etapa de su vida que durante años había preferido mantener en un segundo plano y aseguró que lo hacía con el respaldo de su hija. Sus declaraciones han provocado una oleada de reacciones y han situado de nuevo en el foco a toda la familia Janeiro-Campanario, aunque hay un protagonista que, por el momento, ha optado por mantenerse completamente al margen: Jesulín de Ubrique. El torero continúa sin responder públicamente a las acusaciones y, mientras tanto, el resto de protagonistas de esta historia sí han ido tomando posiciones.

En este contexto, Leticia Requejo ha asegurado en El verano se mueve que María José Campanario y Juls Janeiro habrían pedido a Jesulín que dé un paso al frente y «pare esto». La periodista se refirió además a la existencia de una supuesta propuesta para que el torero conceda una entrevista y pueda ofrecer su versión de todo lo ocurrido. «Se ha hablado estos días de que se le ha puesto una oferta sobre la mesa para que hable. Yo puedo adelantar que María José y la propia Juls le han pedido que dé la cara y que pare esto», aseguró Requejo en el programa. De confirmarse esta información, la petición supondría un movimiento significativo dentro de la familia, especialmente después de que Juls haya decidido defender públicamente a su padre frente a algunas de las declaraciones realizadas por Belén Esteban.

La posición de Juls Janeiro encajaría, según esta información, con las intervenciones que la joven ha protagonizado durante los últimos días. La hija de Jesulín y María José Campanario ha salido en defensa de su padre después de la entrevista de Belén Esteban y ha cuestionado algunas de las afirmaciones realizadas por la colaboradora. De hecho, su reacción ha añadido un nuevo elemento a una polémica que hasta ahora había tenido como principales protagonistas a Belén y al propio entorno de Jesulín. La joven, que durante los últimos años ha intentado mantener un perfil alejado de las grandes polémicas familiares, habría decidido intervenir precisamente para defender la versión de su padre. Según lo contado por Requejo, ahora también estaría interesada en que sea el propio torero quien hable directamente y explique cómo vivió determinados episodios, en lugar de que sean otras personas las que continúen ofreciendo versiones enfrentadas sobre lo sucedido.

María José Campanario tampoco es una figura nueva en las disputas públicas relacionadas con Belén Esteban. La mujer de Jesulín ya se pronunció años atrás sobre sus diferencias con la colaboradora a través de una carta y, en los últimos días, ha vuelto a situarse indirectamente en el centro de la controversia por su posición respecto a las declaraciones de Belén. Ahora, Campanario habría sido una de las personas que ha animado a Jesulín a intervenir públicamente. La cuestión resulta especialmente llamativa porque el torero ha mantenido durante años una estrategia basada, en buena medida, en evitar entrar en determinadas polémicas familiares delante de las cámaras. Sin embargo, la situación actual es diferente: las declaraciones de Belén Esteban han provocado respuestas desde su entorno más cercano y han hecho que su silencio sea también objeto de debate.

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El origen de esta nueva tormenta mediática está en la entrevista de Belén Esteban en De viernes, donde la colaboradora habló abiertamente de su relación con Jesulín y de cómo habría vivido su hija Andrea algunos momentos de su infancia. Belén explicó que había decidido contar determinadas cosas porque, según su propio relato, Andrea le había animado a hacerlo, después de años en los que había preferido guardar silencio sobre cuestiones relacionadas con su padre. Sus palabras volvieron a poner sobre la mesa la relación entre Jesulín y su hija mayor y provocaron una rápida reacción de Juls Janeiro, que defendió al torero y cuestionó parte de lo contado. Así, lo que comenzó como una entrevista de Belén Esteban ha terminado generando un nuevo enfrentamiento mediático entre miembros de las dos familias, con Jesulín en el centro pero todavía sin pronunciarse.

Ahora todas las miradas están puestas precisamente en él. Jesulín tiene, según la información difundida por Leticia Requejo, una propuesta para hablar y explicar su versión, pero por el momento no ha trascendido que haya aceptado ni cuándo podría producirse esa intervención. Tampoco existe confirmación pública por parte del torero o de María José Campanario sobre la supuesta petición que, según la periodista, le habrían realizado tanto su mujer como su hija. Mientras tanto, Belén Esteban continúa defendiendo su decisión de hablar y Juls Janeiro ha dejado clara su postura en defensa de su padre. Si finalmente Jesulín decide romper su silencio, su testimonio supondría la primera respuesta directa del principal aludido a unas acusaciones que han vuelto a reabrir uno de los capítulos más conocidos de la crónica social española.