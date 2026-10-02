Adiós a los lavabos de siempre: la nueva moda en los baños en 2027 es mucho más moderna, limpia y ganas más espacio

Aunque durante muchos años los muebles de lavabo convencionales han sido imprescindibles en los baños, sobre todo por el espacio de almacenamiento que ofrecen, las necesidades y preferencias actuales están cambiando. La apuesta por ambientes más despejados, materiales resistentes y diseños de líneas sencillas está haciendo que cada vez más reformas dejen atrás las estructuras apoyadas directamente sobre el suelo. En su lugar, está ganando protagonismo una nueva generación de lavabos entre los profesionales del diseño de interiores, reforzando una tendencia hacia baños más contemporáneos, ligeros y fáciles de mantener.

El cambio no sólo tiene una finalidad estética, sino que también responde a cuestiones relacionadas con la limpieza, la funcionalidad y la sensación de espacio. Los muebles tradicionales que llegan hasta el suelo pueden acumular polvo en los zócalos, las esquinas y otros puntos de difícil acceso. Al mismo tiempo, ocupa buena parte del espacio y hace que el baño parezca más pequeño.

Los lavabos de siempre tienen los días contados

En este contexto, el arquitecto Marcelo Seia (@marceloseia.arq) explica en uno de sus vídeos de Instagram por qué instalar un lavabo flotante puede ser una solución muy práctica para aumentar la sensación de amplitud en los baños pequeños. Tal y como señala, una de las principales ventajas de estos lavabos es que, al prescindir de un pie de apoyo o de un mueble que llegue hasta el suelo, la zona inferior queda despejada. De esta manera, el conjunto resulta visualmente más ligero y permite que el baño parezca menos recargado.

Al quedar una mayor superficie del suelo a la vista, se consigue una continuidad visual que hace que el baño parezca más grande de lo que realmente es. Sin embargo, la estética no es el único punto a favor de los lavabos flotantes. El arquitecto también destaca una ventaja relacionada con la higiene de esta estancia: la facilidad para limpiar el suelo, ya que resulta muchísimo más sencillo pasar la fregona. Ya no es necesario sortear esquinas y patas que dificultan el acceso y que pueden convertirse en lugares donde se acumulan el polvo y la suciedad.

En baños pequeños, el almacenamiento es clave. Pero tener un lavabo flotante no implica tener que renunciar al mismo, ya que se puede acompañar de un mueble suspendido, unas baldas abiertas o pequeñas repisas para guardar los productos de higiene personal y otros accesorios sin sobrecargar visualmente el espacio.

Para Seia, la clave no está en llenar el baño de objetos, sino en integrar las necesidades de almacenamiento de una forma elegante y discreta: desde guardar productos de limpieza hasta colocar toallas enrolladas o añadir una pequeña cesta. Con unos pocos cambios bien pensados, es posible combinar funcionalidad y estética sin renunciar a la sensación de amplitud.

Ahora bien, aunque las ventajas de estos lavabos son evidentes, hay una cuestión que conviene recordar: la instalación debe garantizar una sujeción segura y resistente. Seia advierte de la importancia de fijar el conjunto a la pared, puesto que los anclajes deben soportar todo su peso.

Los mejores materiales

La cerámica sigue siendo uno de los materiales más utilizados en los lavabos gracias al amplio abanico de ventajas que ofrece. Es resistente, sencilla de mantener y encaja prácticamente en cualquier estilo decorativo. Por su parte, la porcelana tiene características similares, aunque tiene un acabado más refinado y es más resistente frente a las manchas y los arañazos.

Otra opción habitual es la piedra natural, con materiales como el mármol, el granito o el travertino. Su principal atractivo es que cada pieza presenta un aspecto único, aunque necesita cuidados más específicos que otros materiales para mantenerse en perfecto estado.

También destaca la resina o solid surface, especialmente en los baños de diseño contemporáneo. Este material permite crear lavabos con formas orgánicas y superficies continuas, además de ser muy resistente y la posibilidad de reparar pequeños desperfectos.

Para quienes buscan una estética más ligera y sofisticada, el vidrio templado puede ser una alternativa muy interesante. Su aspecto encaja a la perfección en baños modernos, aunque necesita una limpieza frecuente para evitar que las marcas de agua y las huellas resten brillo a la superficie.

Por último, el acero inoxidable destaca por su durabilidad y resistencia. Aunque es menos habitual en baños tradicionales, funciona especialmente bien en ambientes industriales y minimalistas, donde su acabado aporta un aspecto moderno y funcional.

En definitiva, cambiar un lavabo convencional por un modelo flotante puede modificar considerablemente la percepción del espacio sin necesidad de realizar una reforma integral. Dejar el suelo a la vista, reducir el volumen de los muebles y aprovechar las paredes son tres recursos que ayudan a conseguir un baño más despejado y funcional. Además, existen diseños de diferentes tamaños, materiales y acabados que permiten adaptar esta solución a distintos estilos decorativos.