Pocos lo saben pero hay algo dentro de la lavadora que hace que consuma más electricidad con cada lavado

El incremento desorbitado en el precio de la luz hace que los españoles calculen cada kWh y pongan la lavadora en horas valle o reduzcan la cantidad de lavados. No obstante, dentro de la lavadora hay un factor que consume más energía de lo que se cree. Cada lavado es más lento, más caliente, más caro. «Lo que no ves es lo que pagas», afirman numerosos técnicos.

Esto sucede sigilosamente, sin avisos ni mensajes de error. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? No se trata de otra cosa que de acumulación de cal y restos de jabón. Esta es una combinación de grasas de la ropa, minerales del agua y partículas no disueltas, y se adhieren al calefactor, a las gomas de la puerta y al propio tambor.

A qué se debe este incremento del consumo y del precio

Con el paso del tiempo, esta capa se torna dura, aislante y porosa, como un fino recubrimiento alrededor del calefactor. Entonces, el calor tiene que traspasar una resistencia mayor y el sistema tiene que trabajar más para alcanzar la temperatura óptima. «Las incrustaciones son como vestir el elemento con un suéter de lana», afirmó un especialista.

Además, estas acumulaciones pueden crear un contexto favorable para el biofilm, que contribuye a los malos olores y deriva en el mayor uso de agua y enjuagues para eliminar la espuma. El resultado acaba siendo un ciclo más largo, más vatios y un consumo considerablemente más alto.

Por qué aumenta el consumo

Cuando el interior se llena de cal, la transferencia del calor del metal al agua se diluye. La lavadora, en estos casos, necesita estar encendida más tiempo, por lo que consume más energía, luz y agua. Incluso una fina capa de cal puede disparar la factura de la luz, particularmente en ciclos de 40 a 60 ºC.

Este revestimiento de suciedad también aturde a los sensores. Si el sensor de temperatura está cerrado, el control puede determinar que el agua está fría y continuar calentándola más. Esto alarga los programas de lavado y aumenta el desgaste de elementos como el motor y la bomba. Un flujo defectuoso debido a un filtro de bomba obstruido conlleva que la lavadora pase más tiempo vaciando y llenando, incrementando el consumo.

Señales a tener en cuenta y que aumentan el consumo

Estos son los principales indicios del aumento del consumo: