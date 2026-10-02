La AEMET activa avisos naranjas y amarillos por lluvias y tormentas: estas son las zonas donde más lloverá

El tiempo vuelve a complicarse en buena parte de España con una jornada marcada por las lluvias y las tormentas. La AEMET mantiene avisos naranjas y amarillos para este viernes por precipitaciones que pueden ser muy intensas, especialmente en el este y noreste peninsular. La situación más delicada se concentrará en zonas de Cataluña y la Comunidad Valenciana, aunque también habrá avisos amarillos en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. El episodio está relacionado con una profunda inestabilidad atmosférica que seguirá afectando al país durante los próximos días.

El Mediterráneo, en el punto de mira

La Comunidad Valenciana y Cataluña serán algunas de las zonas donde habrá que extremar la precaución. Los avisos naranjas afectan a diferentes áreas por lluvias y tormentas, con acumulaciones que pueden alcanzar 50 o 60 litros por metro cuadrado en una hora en determinados puntos. En Tarragona, además, existe riesgo de tormentas acompañadas de granizo grande y rachas fuertes de viento. La situación será especialmente complicada durante la primera mitad de la jornada.

En la Comunidad Valenciana también se esperan precipitaciones localmente muy fuertes. Los avisos abarcan especialmente el litoral y zonas del interior de Castellón, Valencia y Alicante, donde las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. La AEMET mantiene para este episodio la posibilidad de lluvias torrenciales, crecidas súbitas de cauces e inundaciones, por lo que las autoridades recomiendan seguir las indicaciones de Protección Civil.

Avisos amarillos en otras comunidades

El riesgo no se limita al litoral mediterráneo. Para mañana también aparecen avisos amarillos por lluvias y tormentas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. En algunos puntos, las tormentas podrían dejar granizo y precipitaciones intensas en poco tiempo. En Murcia, además, hay zonas donde los avisos alcanzan niveles superiores, ya que el Ayuntamiento de Cartagena ha informado de un aviso naranja entre las 10:00 y las 20:00 horas, con hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

En Extremadura, los avisos se activarán principalmente durante la tarde en áreas como Villuercas y Montánchez y La Siberia extremeña, mientras que Castilla-La Mancha y Aragón también tendrán zonas bajo vigilancia por chubascos y tormentas. La distribución será irregular, ya que mientras en algunas áreas se registrarán lluvias intensas, en otras apenas se producirán precipitaciones.

Lluvias también en el norte

Fuera de las zonas con avisos, el panorama tampoco será completamente estable. La AEMET prevé cielos nubosos y precipitaciones en el norte, especialmente durante la primera mitad del día en la vertiente cantábrica. En el nordeste las lluvias ganarán protagonismo posteriormente, mientras que en otras zonas podrán aparecer chubascos aislados. En el interior oriental, las nubes de evolución podrían favorecer nuevas tormentas durante la tarde.