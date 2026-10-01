Alerta máxima de la AEMET para España este fin de semana: instan a prepararse porque llega un diluvio sin precedentes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado desde las 18:00 de este jueves el aviso rojo, el que corresponde a un peligro extraordinario, en varias zonas de Castellón, Valencia y Tarragona. En estas áreas podrían caer hasta 90 litros por metro cuadrado en apenas una hora y alcanzarse los 250 litros en doce horas.

El origen del episodio está en la combinación de aire frío en las capas altas de la atmósfera con la entrada de humedad desde el Mediterráneo. Esa mezcla favorece la formación de chubascos y tormentas que pueden ser intensos, sobre todo en el este y el nordeste de la Península.

Avisos en nueve comunidades

La Aemet mantiene este jueves avisos en nueve comunidades autónomas. Cinco de ellas están en nivel naranja por lluvias: Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Los avisos más intensos afectan a zonas de Teruel, Mallorca, Cuenca, Lérida, Tarragona, Alicante, Castellón y Valencia.

También hay avisos por precipitaciones en distintos puntos de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Navarra, además del riesgo de tormentas en numerosas provincias. En Galicia, La Coruña tiene activado un aviso amarillo por el estado del mar.

Un viernes todavía complicado

La inestabilidad continuará el viernes. El frente atlántico seguirá dejando lluvias al principio en el norte peninsular, pero el foco principal se desplazará hacia el centro, el este y el nordeste. Allí, el aire frío en altura coincidirá de nuevo con vientos húmedos procedentes del Mediterráneo.

Se esperan cielos cubiertos y chubascos con aparato eléctrico, algunos de ellos fuertes, y no se descarta granizo de forma puntual. Durante la primera mitad del día, las lluvias serán más frecuentes en la vertiente cantábrica. Después ganarán actividad en el nordeste, y las nubes de evolución podrán dejar tormentas en el interior oriental antes de extenderse hacia el centro.

Las temperaturas variarán mucho según la zona. El viernes subirán sobre todo en el Cantábrico y bajarán en el este, mientras que en algunos puntos de la mitad sur y del noroeste aún podrían superarse los 30 grados. El paso a un tiempo más fresco, por tanto, no será homogéneo.

Un fin de semana inestable y más otoñal

Según la previsión de la Aemet, el sábado y el domingo los chubascos podrán aparecer en amplias zonas de la Península y Baleares. La probabilidad será algo menor en Galicia y en el oeste de Andalucía. El Mediterráneo volverá a ser la zona más vigilada, con lluvias que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes y dejar acumulaciones importantes. Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana figuran entre los territorios donde se esperan los registros más altos.

Aun así, la distribución irregular de las tormentas obliga a prestar atención también a otras áreas del centro y el este. En este tipo de episodios es habitual que una localidad reciba un aguacero intenso en poco tiempo mientras otra cercana apenas registra precipitaciones.

Las temperaturas bajarán durante el fin de semana en el oeste peninsular, un descenso que será más notable el domingo. Ese día, las máximas podrían quedarse por debajo de los 20 grados en buena parte de la meseta norte.

Canarias quedará al margen de este escenario. En el archipiélago, las temperaturas subirán y podrían superar los 32 o 34 grados en el sur de las islas, con cielos poco nubosos. En el norte de las islas de mayor relieve aún podrían registrarse lluvias débiles.