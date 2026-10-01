José Sevilla abandona la presidencia de Unicaja tras poco más de dos años en el cargo

José Sevilla ha decidido presentar su renuncia como presidente no ejecutivo de Unicaja, tras poco más de dos años en el cargo. Sevilla asumió la presidencia del banco andaluz en sustitución de Manuel Azuaga, poniendo así fin a la etapa de integración con Liberbank, que culminó con el nombramiento no solo de Sevilla, sino de Isidro Rubiales como consejero delegado.

«El presidente del consejo de administración, José Sevilla, ha comunicado al consejo que agotará su mandato y que no optará a la reelección, por lo que cesará en el cargo al finalizar la próxima junta general ordinaria de accionistas», ha informado el banco en el comunicado remitido al supervisor.

Unicaja ha precisado que, hasta la próxima junta, Sevilla «seguirá ejerciendo, con toda su amplitud, sus funciones como presidente». El consejo ha reconocido y agradecido los servicios que ha prestado al banco en estos años.

La entidad financiera ha abierto ahora un proceso de selección como parte del plan de sucesión para seleccionar al nuevo presidente. La decisión de Sevilla de comunicar con antelación su decisión «permite afrontar adecuada y ordenadamente el proceso sucesorio», ha explicado Unicaja.

Sevilla fue designado presidente para pacificar el consejo tras la fusión con Liberbank, cerrada en 2021, tarea que ha cumplido durante su mandato. En el primer semestre, Unicaja ha registrado unos beneficios de 361 millones de euros, un 7,1% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras el dividendo se ha incrementado en este periodo en un 28%. En Bolsa, la acción ha multiplicado por cuatro su valor.

El banquero fue consejero delegado de Bankia entre mayo de 2012 y marzo de 2021 y posteriormente se unió a Renta 4 como consejero antes de recalar en Unicaja. Su salida del banco se hará efectiva en principio en la próxima Junta de Accionistas de la entidad andaluza, según ha adelantado Cinco Días.

Sevilla inició su carrera en el negocio de banca de inversión de Merril Lynch y desempeñó posteriormente cargos de responsabilidad en BBVA, como director general de Riesgos y miembro del comité de dirección.