Woody Allen, director de cine: «No quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi trabajo. Quiero alcanzarla no muriendo»

Woody Allen está de rigurosa actualidad gracias al inminente rodaje de su próxima película, rodada íntegramente en Madrid y sus alrededores. Hace escasas horas, el oscarizado cineasta ha presentado la producción, acompañado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. De nombre real Allan Stewart Konigsberg, el director siempre ha sido un personaje peculiar que, en cierto sentido, nunca se ha separado demasiado a nivel de tono de humor de su alter ego en el celuloide. Por eso, resulta imposible diferenciar si alguna de sus mejores frases pertenece a una entrevista o a alguno de sus largometrajes.

Una de las más famosas es la que recordamos hoy, la cual sintetiza la esencia de ese humor negro, obsesión existencial y recurrente miedo a la muerte: «No quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi trabajo. Quiero alcanzarla no muriendo».

Allen ha manifestado habitualmente que el arte es una distracción contra el terror y la tesis de dicha filosofía puede recogerse en alguna de sus obras maestras como Annie Hall (1977), Delitos y faltas (1989) o Manhattan (1979). Aunque la frase apareció por primera vez en 1975, en un libro biográfico y de entrevistas de Eric Lax que se tituló ‘Woody Allen and His Comedy’.

Con la sentencia, el afamado realizador mostró (una vez más) su rechazo absoluto al consuelo que otros tienen cuenta en la posteridad, escenificando la inutilidad racional del legado a través de un chiste paradójico que predica en la solución absurda ante la frustración humana.

¿Qué sabemos de su última película en Madrid?

Todavía se desconoce el argumento e incluso el título de la que será la película número 51 de Woody Allen. De momento, la cinta lleva por nombre WASP (Woody Allen Summer Project). Pero en realidad sabemos que por contrato debe llevar «Madrid» en el título final, pues es una condición indispensable para recibir la ayuda de 3 millones de euros que le otorgará la Comunidad de Madrid, contando con un presupuesto final de 12 millones.

En principio, el rodaje arrancará el próximo 5 de octubre y se prolongará durante seis semanas, abarcando hasta 30 localizaciones de la capital del país. En el elenco principal están Jemina Kirke y Alexi Wasser (conocidas por la serie Girls), el intérprete neozelandés Marton Csokas, el noruego Jakob Oftebro y el catalán Peter Vives.

Las mejores frases de Woody Allen