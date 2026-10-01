Isabel Pantoja resucita ‘Marinero de luces’ 40 años después y anuncia su regreso a los escenarios: «Llegó el momento»

Isabel Pantoja vuelve a los escenarios. Después de cerrar recientemente la gira con la que ha celebrado sus 50 años de trayectoria musical, la tonadillera ya tiene entre manos un nuevo proyecto con el que pretende reencontrarse con su público. La artista ha anunciado una nueva gira, Marinero de luces, 40 años después, un espectáculo que recuperará uno de los discos más importantes de su carrera y que, bajo el nombre de World Tour, apunta a llevarla de nuevo tanto por España como por América. Por el momento, Isabel no ha desvelado las fechas, las ciudades ni los países que formarán parte de este nuevo recorrido, aunque su equipo creativo ya trabaja en una puesta en escena renovada.

Ha sido la propia Isabel Pantoja la encargada de compartir la noticia a través de sus redes sociales después de anticipar que tenía un importante anuncio para sus seguidores. «Tras mi desconexión, en estos momentos me encuentro con toda la fuerza del mundo y la mayor de las ilusiones para poder cantarles mi vida en mi próxima gira», ha escrito la cantante junto al cartel promocional del nuevo espectáculo. Un mensaje con el que deja claro que, pese a haber terminado hace apenas unas semanas una etapa especialmente importante de su carrera, no tiene intención de alejarse de los escenarios. Al contrario: su próximo proyecto estará marcado por uno de los álbumes que más ha definido su trayectoria y por un repertorio que forma parte de la memoria musical de varias generaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

Isabel Pantoja recupera su ‘Marinero de luces’ 40 años después

La elección de Marinero de luces no es casual. Publicado en 1985, el disco se convirtió en uno de los trabajos fundamentales de la carrera de Isabel Pantoja y supuso además una etapa especialmente significativa en su vida personal y artística. El álbum, décimo de su trayectoria, incluía la canción que le daba nombre, compuesta por José Luis Perales, además de otros temas que acabarían convirtiéndose en imprescindibles dentro de su repertorio, como Hoy quiero confesarme o Mi pequeño del alma. El trabajo tuvo una enorme repercusión en España y América Latina y contribuyó a consolidar a la tonadillera como una de las grandes voces de la música española.

Cuatro décadas después, Isabel quiere volver a aquellas canciones con un espectáculo que, según el comunicado de la propia artista, no será simplemente una repetición de sus anteriores conciertos. Su equipo creativo ya está trabajando en una escenografía «cuidada al detalle», con una imagen visual reconocible pero renovada, en la que música, luz y color tendrán un papel destacado. La intención es que el público pueda recorrer parte de la historia de la cantante a través de sus canciones, en un espectáculo concebido específicamente para celebrar los 40 años de uno de sus discos más emblemáticos.

El cartel de la nueva gira incorpora además la expresión World Tour, aunque todavía no se han concretado las paradas. La trayectoria internacional de Isabel Pantoja y sus anteriores conciertos en América hacen pensar en un recorrido que podría volver a llevarla al otro lado del Atlántico, pero habrá que esperar al anuncio oficial de las fechas para conocer el itinerario definitivo. Por ahora, la única certeza es que la artista prepara un nuevo espectáculo y que sus seguidores tendrán que esperar para conocer cuándo y dónde podrán volver a verla sobre un escenario.

Una nueva etapa después de celebrar sus 50 años de carrera

El anuncio llega apenas unas semanas después de que Isabel Pantoja pusiera punto final a su gira por sus 50 años en la música. Una celebración que se ha prolongado durante varios años y que ha llevado a la tonadillera a distintos escenarios, incluidos algunos conciertos en América. El broche más reciente tuvo lugar en La Palma, donde la cantante ofreció el pasado 12 de septiembre su único concierto en España dentro de esta última etapa.

Aquella actuación tuvo además un marcado componente familiar. Kiko Rivera estuvo entre el público, después de realizar un viaje condicionado por las recomendaciones médicas que había recibido tras sufrir un ictus. Su presencia no pasó desapercibida, teniendo en cuenta el largo periodo de distanciamiento que madre e hijo habían atravesado y el acercamiento que ambos han protagonizado durante los últimos meses. La relación entre Isabel y Kiko ha experimentado un cambio después de años de enfrentamientos públicos, hasta el punto de que ambos ya han vuelto a compartir tiempo juntos.

También tuvo protagonismo en aquel concierto Lola García, pareja de Kiko Rivera, que participó como bailarina junto a su grupo en varias de las canciones de Isabel. La propia tonadillera tuvo unas cariñosas palabras sobre ella desde el escenario, agradeciendo su participación y dedicándole un especial reconocimiento. «También me acompaña hoy este precioso ballet lleno de juventud y de arte de Lola García», dijo Isabel, antes de pedir un aplauso para la bailarina.

¿Kiko Rivera podría acompañarla?

En los últimos días ha trascendido que Kiko Rivera podría participar en alguno de los conciertos de la nueva gira durante 2027, aunque esta posibilidad todavía no cuenta con una confirmación oficial por parte de Isabel Pantoja ni de su hijo. Según las informaciones publicadas, se estaría trabajando en la posibilidad de que madre e hijo compartiesen escenario en alguna de las actuaciones previstas para la primera mitad del próximo año, con Sevilla entre las ciudades que se han mencionado.

De materializarse, sería una de las imágenes más simbólicas de esta nueva etapa familiar, especialmente por todo lo ocurrido entre ambos durante los últimos años. Sin embargo, no existe por el momento una fecha confirmada ni se ha concretado qué papel tendría Kiko Rivera en el espectáculo, por lo que habrá que esperar a que la gira avance para saber si finalmente se produce ese esperado momento sobre las tablas.