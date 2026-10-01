La frase de Mahatma Gandhi que hoy está más vigente que nunca: «La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía»

Mahatma Gandhi (Porbandar, 2 de octubre de 1869-Nueva Delhi, 30 de enero de 1948) es una de las personalidades más importantes de la historia de la India por ser el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico. Este político, pensador y abogado se caracterizó por su condición de pacifista y por practicar la desobediencia civil no violenta. Durante su vida dejó un gran legado de reflexiones que han servido como fuente de sabiduría para miles de millones de personas en todo el mundo. Consulta todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Mahatma Gandhi.

Mahatma Gandhi se graduó como abogado en Londres y después volvió de regreso a la India para sentar cátedra, pero las dificultades encontradas en su país de origen le llevaron a Sudáfrica. Ahí fundó el movimiento de protesta pacífica conocido como Satyagraha, que trasladó cuando volvió de regreso a la India para asumir la dirección del Congreso Nacional Indio. Ahí se convirtió en uno de los movimientos de independencia de la India contra los británicos y en 1948 fue asesinado por Nathuram Godse, un extremista hindú que se oponía a su tolerancia hacia los musulmanes.

Los logros más importantes durante la vida y obra de Mahatma Gandhi son los siguientes:

La marcha de la sal: Caminó 400 kilómetros por el océano Índico para protestar por el monopolio y el impuesto británico sobre la sal.

Movimiento Quit India: Fue encarcelado durante la Segunda Guerra Mundial por pedir la retirada de los británicos de la India.

La ahimsa: la paz como un arma principal contra la guerra.

Lucha contra el sistema de castas de la India

El logro más importante de Mahatma Gandhi fue liderar el movimiento de independencia de la India que obligó al Imperio Británico a conceder la misma en 1947. Este orador y abogado también sirvió de inspiración a otras personalidades de la época como Martin Luther King o Nelson Mandela, que se basaron en su figura para poder liderar en Estados Unidos y Sudáfrica.

Las mejores frases de Mahatma Gandhi

«La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía». Esta es la última reflexión viral de Mahatma Gandhi, que ha dejado a lo largo de su vida y obra un sinfín de frases que han sido un legado para miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. Son las siguientes: