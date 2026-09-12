La reflexión de Mahatma Gandhi sobre la felicidad: «La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, dice y hace están en armonía»

«La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía». Esta es una de las frases más conocidas de Mahatma Gandhi, un pensamiento que resume la filosofía de vida del líder indio y su defensa de la verdad, la coherencia y la no violencia. Más de siete décadas después de su muerte, sus enseñanzas continúan siendo una referencia para millones de personas y siguen despertando interés en ámbitos tan diversos como la ética, la política, la educación y la psicología.

La coherencia como forma de vida

Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), conocido universalmente como Mahatma Gandhi, dedicó su vida a la defensa de la justicia social y a la independencia de la India mediante la resistencia pacífica. Su filosofía, basada en el principio de ahimsa (no violencia) y en la búsqueda de la verdad, defendía que las personas debían actuar siempre de acuerdo con sus convicciones más profundas.

Aunque la frase no aparece de forma literal en sus escritos más conocidos, numerosos especialistas consideran que refleja con fidelidad el pensamiento desarrollado por Gandhi en obras como Hind Swaraj y en sus discursos y cartas. La idea de que la paz interior depende de vivir conforme a los propios valores fue uno de los pilares de toda su trayectoria.

Pensar, hablar y actuar a la vez

La reflexión de Gandhi pone el foco en un concepto que hoy resulta familiar en la psicología, que es la coherencia personal. Cuando existe una diferencia entre lo que una persona cree, expresa y hace, pueden surgir sentimientos de frustración, culpa o insatisfacción. En cambio, actuar de acuerdo con los propios principios fortalece la autoestima y favorece el bienestar emocional.

Esta idea guarda relación con la teoría de la disonancia cognitiva, formulada por el psicólogo Leon Festinger en 1957. Según este planteamiento, las personas experimentan malestar cuando mantienen pensamientos y comportamientos contradictorios, por lo que tienden a buscar una mayor armonía entre ambos. Aunque Gandhi nunca utilizó este concepto científico, su filosofía anticipó de forma sorprendente esa necesidad de coherencia.