Mantener pulsado el botón 9 del mando de la televisión durante 3 segundos: para qué sirve y cuándo hay que hacerlo

Los mandos de la televisión han traído siempre consigo grandes cantidades de botones que han sido economizados en los mandos de las nuevas generaciones de televisiones. Aunque ya no aparezcan tantos botones en muchos mandos, sus funciones siguen activas mediante comandos. Existen diferentes combinaciones de botones que sirven para múltiples funciones que nos pueden servir como atajos en un menú aparatoso como suele ser el de las televisiones.

¿Para qué sirve mantener el botón 9 del mando?

Mantener pulsado el botón 9, o el botón cero en caso de no haber el anterior, del mando de la televisión sirve para activar el menú de Acceso Rápido, una función oculta en las smart TV, principalmente en las de la marca LG con sistema WebOS y su Magic Remote.

Esta herramienta está diseñada para solucionar problemas al instante sin tener que rebuscar en los manuales. Cuentan con un manual digital para solucionar errores que se solucionan mediante la liberación de memoria RAM y cerrar procesos invisibles.

También permite acceder rápidamente a autodiagnósticos del dispositivo. Estos procesos permiten hacer pruebas para comprobar si la pantalla tiene píxeles fallando, si la conexión a internet es óptima o si los altavoces funcionan correctamente. Por otro lado, muestra información técnica del televisor, como el espacio de almacenamiento que te queda libre o la versión exacta del sistema operativo.

¿Cuándo hay que hacerlo?

Este comando se emplea generalmente cuando algo falla en la televisión y no sabemos qué, o si sabemos qué, pero no cómo solucionarlo. Sí, por ejemplo, la plataforma televisiva de Netflix no funciona correctamente; se puede acceder a la sección de red apretando durante tres segundos el botón 9. Si la televisión tiene fuga de píxeles, se puede acceder al menú de optimizar para tratar este problema desde dentro.

¿Cómo reiniciar la televisión?

En caso de no encontrar el error, existe la posibilidad de reiniciar completamente el dispositivo. Por regla general, para apagar un televisor se pulsa rápidamente el botón de apagado o encendido que todos conocemos y es de fácil identificación en el mando. Pero realmente este gesto sólo deja el dispositivo en un modo de espera o de standby. Para realizar un apagado completo de un televisor inteligente o Smart TV, es necesario mantener presionado el botón de apagado. De esta forma es posible cortar procesos y apagar el sistema operativo por completo.