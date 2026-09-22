Pulsar el botón de encendido del mando durante cinco segundos: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo de vez en cuando

Uno de los elementos que más tienen las personas en su mano después del teléfono móvil suele ser el mando de la televisión. Después de años utilizándolo, aún mucha gente desconoce trucos o atajos que pueden ayudar a manejar un menú que a veces se puede hacer tedioso. Uno de los trucos que puede ayudar a solucionar gran cantidad de problemas que ocurren en los televisores, que se pueden convertir en un rompecabezas, es el de mantener el botón pulsado durante cinco segundos.

¿Para qué sirve apretar el botón de encendido del mando?

Por regla general, para apagar un televisor se pulsa rápidamente el botón de apagado o encendido que todos conocemos y es de fácil identificación en el mando. Pero realmente este gesto solo deja el dispositivo en un modo de espera o de standby. Para realizar un apagado completo de un televisor inteligente o Smart TV, es necesario mantener presionado el botón de apagado. De esta forma es posible cortar procesos y apagar el sistema operativo por completo.

En caso de sufrir complicaciones o fallos en la televisión, este gesto obliga al software del televisor a cerrarse y volver a arrancar desde cero sin necesidad de desenchufarlo de la corriente.

¿Por qué recomiendan hacerlo de vez en cuando?

Este aparentemente sencillo gesto es recomendado, ya que los softwares de las televisiones funcionan como el de un ordenador o teléfono móvil, acumulando pequeños errores con el uso diario.

Al abrir y cerrar aplicaciones de streaming, como puede ser YouTube o Netflix, se van acumulando datos temporales en la memoria. Este reinicio funciona como un reinicio del caché por completo y devuelve el televisor a su velocidad original.

El continuo mantenimiento del televisor en un modo de espera genera que las aplicaciones nunca se cierren. Reiniciarlo del todo de vez en cuando cierra los procesos ocultoa que se quedan en un segundo plano y relentizan el software del dispositivo.

Los errores pueden provocar fallos en la sincronización del Wi-Fi, el Bluetooth o los puertos del HDMI. El reinicio fuerza a la tarjeta de red y a los puertos a reconectarse desde cero, asegurando una señal más estable. Por otra parte, muchos televisores descargan parches del sistema o de las aplicaciones en segundo plano, pero no los aplican correctamente hasta que el sistema operativo se apaga y se enciende por completo.