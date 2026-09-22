El megayate de 300 millones del magnate de Warner Music llega a Tarragona: 109 metros y con diseño de rompehielos

El puerto de Tarragona acaba de recibir una de las embarcaciones privadas más llamativas que han navegado por sus aguas. Se trata del O3, un megayate de 109 metros de eslora que acaba de ser entregado a su propietario tras ocho años de construcción y cuyo valor de mercado ronda los 300 millones de euros. La embarcación, atracada en el Moll de Costa, llama la atención no sólo por sus dimensiones, sino también por su particular diseño preparado para navegar en condiciones extremas y por el perfil de su dueño, el empresario y filántropo británico-estadounidense Len Blavatnik, vinculado a Warner Music Group y DAZN.

El O3, un megayate de 109 metros que acaba de estrenarse

El O3 es una incorporación muy reciente al universo de los grandes superyates. El astillero alemán Lürssen presentó la embarcación al público en febrero de 2026, después de años de trabajo, y su entrega al propietario se produjo este mismo año. Ahora, apenas unos meses después de comenzar su navegación, ha hecho escala en Tarragona, donde permanece atracado en el Moll de Costa mientras los operarios realizan labores de mantenimiento.

Con 109 metros de eslora, el O3 se encuentra entre los grandes superyates construidos a nivel internacional. De hecho, las embarcaciones que superan los 100 metros siguen siendo una auténtica rareza incluso dentro del mercado de los megayates de lujo. Su valor estimado se sitúa en torno a los 300 millones de euros, una cifra que da una idea de la magnitud del proyecto.

Una proa inspirada en los rompehielos

Uno de los elementos que más fácilmente permite distinguir al O3 es su aspecto exterior. La embarcación cuenta con una proa de inspiración rompehielos, una elección directamente relacionada con el concepto con el que nació el proyecto: la exploración de algunas de las zonas más remotas del planeta.

El proyecto de construcción recibió inicialmente los nombres de Project Icecap y Project Shackleton, este último como homenaje al explorador británico Ernest Shackleton y a sus expediciones polares. La idea era crear un barco capaz de enfrentarse a condiciones especialmente exigentes sin renunciar a los espacios y servicios propios de un superyate privado.

La construcción comenzó a finales de 2018, después de que el encargo privado se planteara en 2017. El resultado ha tardado aproximadamente ocho años en convertirse en una embarcación operativa, un plazo especialmente largo explicado por la complejidad y dimensiones del proyecto.

Hasta 20 invitados y una tripulación de 30 personas

En el interior, el O3 está preparado para recibir a 20 huéspedes, distribuidos en diez suites. A ellos se puede sumar una tripulación de hasta 30 personas, necesaria para operar y mantener una embarcación de estas características.

La lista de instalaciones tampoco se queda atrás. El megayate dispone de club de playa, jacuzzi, helipuerto, spa, salón de belleza, pista de baile y luces subacuáticas, entre otros equipamientos pensados para combinar las capacidades de exploración con una experiencia de lujo a bordo.

También incorpora un sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico, compuesto por tres motores Wärtsilä. Una configuración diseñada para un barco cuyo concepto original exigía autonomía y capacidad para afrontar travesías en entornos mucho más exigentes que los habituales itinerarios mediterráneos.

Len Blavatnik, el propietario vinculado a Warner y DAZN

El propietario actual del O3 es, según publicaciones especializadas en navegación citadas por Diari de Tarragona, Len Blavatnik, empresario y filántropo británico-estadounidense nacido en Odesa. Blavatnik construyó gran parte de su fortuna empresarial después de la caída de la Unión Soviética y actualmente está especialmente vinculado al sector de los medios y el entretenimiento.

A través de su compañía privada Access Industries, es propietario de la mayor parte de Warner Music Group, uno de los grandes grupos internacionales de la industria musical. Además, su nombre está relacionado con DAZN, plataforma global especializada en retransmisiones deportivas.

Tarragona, nueva parada para los grandes yates

La llegada del O3 se produce además en un momento de especial actividad para el Port de Tarragona y sus instalaciones vinculadas a la navegación de lujo. El megayate ha quedado atracado en el Moll de Costa, junto a otras embarcaciones de grandes dimensiones que han pasado por la zona durante las últimas semanas.

En el caso del O3, su presencia resulta especialmente llamativa por tratarse de una embarcación recién entregada, valorada en 300 millones de euros y diseñada para combinar el concepto de superyate privado con una vocación claramente exploradora. Su escala en Tarragona es, por tanto, una de las primeras paradas de un barco que acaba de comenzar su vida en el mar.