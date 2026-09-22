Christian Gálvez, presentador y actor español (46 años): “Sin la entrega de Judas no se hubiera cumplido el propósito de Jesús”

Christian Galvéz, conocido en el mundo de la televisión por ser presentador o actor, aunque también se ha desarrollado profesionalmente como escritor. Se ha declarado como un apasionado del Renacimiento y ha publicado diversos libros de ficción y ensayos bajo el sello de Penguin Random House. Además, es miembro del Leonardo DNA Project, y ha escrito un ensayo que recibió el Premio al Mejor Trabajo Periodístico de Investigación Científica, Leonardo da Vinci: cara a cara.

Durante la promoción de su novela titulada He vencido al mundo, Gálvez concedió una entrevista donde reflexiona sobre la Pasión y Resurrección de Jesús. En sus publicaciones más recientes, ha indagado en la ficción histórica centrada en los orígenes del cristianismo y la vida de las primeras comunidades cristianas.

El libro de Christian Gálvez

En su novela decide explorar los silencios del Nuevo Testamento dándoles voz a personajes secundarios. Su foco se pone en la perspectiva humana de María y Judas Iscariote. Como escritor, matiza la figura de Judas argumentando que, desde la perspectiva teológica y narrativa, Jesús tenía un plan ya diseñado que requería ser entregado para cumplir las escrituras y ejecutar su sacrificio voluntario.

Gálvez tiene como objetivo humanizar la debilidad y las motivaciones de Judas. Recuerda además que otros discípulos también flaquearon, como Pedro al negarlo o Tomás al dudar, por lo que invita a reflexionar acerca de la complejidad del personaje histórico odiado.

La fe de Christian Gálvez

Tras una etapa de crisis personal de Gálvez y tras haberse declarado anteriormente agnóstico, realizó un viaje de investigación a Tierra Santa. Recorriendo lugares históricos, se vio impactado por la fuerte carga emocional y espiritual del lugar, lo que le hizo recuperar la fe cristiana.

El presentador y escritor confesó que el libro no nació sólo por interés, sino como una necesidad propia de plasmar su propia reconciliación con la espiritualidad, con la figura de Jesús, a quien define como el mayor referente de amor de la historia.