La serie más incorrecta de la televisión vuelve a Filmin: la temporada de ‘Such Brave Girls’ ya está disponible

En nuestro país no se habló demasiado de ella, pero es una de las comedias más desternillantes de la televisión moderna. Such Brave Girls vuelve hoy al streaming con una segunda temporada que utilizará nuevamente grandes dosis de humor negro, situaciones incómodas y un ritmo impecable que la convierten en una de esas ficciones perfectas para una maratón desde el sofá de casa. Pero, ¿qué nos tiene que contar en esta ocasión la historia de la disfuncional familia formada por las caóticas hermanas Josie y Billie y su incorregible madre soltera, Deb?

Producida por la BBC y A24, la primera temporada de Such Brave Girls se llevó dos BAFTA (los premios audiovisuales más relevantes de Reino Unido): el galardón a la mejor comedia guionizada y el del talento emergente para Kat Sadler, quien aparte de ejercer como showrunner, escribe todos los guiones e interpreta a Josie, el rol que ejerce como pilar de la trama y que se nos presenta en la serie como una joven con depresión crónica, sumida en una profunda crisis existencial.

Sadler vuelve a estar nominada en la próxima edición de los BAFTA a la mejor guionista de comedia. Lizzie Davidson recupera su papel de Billie, mientras que Louise Brealey encarna de nuevo a la matriarca impulsiva y dominante de este trío que navega a la deriva entre la crudeza de la postadolescencia y la desesperación afectiva.

Tras ellas, Paul Bazely, Sam Buchanan, Freddie Meredith, Carla Woddcock, Richard Cunningham y Jade Oguga, entre otros, completan el reparto secundario.

‘Such Brave Girls’ vuelve con una segunda temporada: más patetismo y esencia autodestructiva

Tras una primera temporada en la que todo le salió fatal a este trío de mujeres, la segunda ronda de episodios sigue manteniendo su punto de partida destructivo, aunque explorando todavía más las consecuencias de las malas decisiones de sus personajes.

El punto de partida se sitúa otra vez cuando el caos familiar irrumpe con fuerza en los intentos de Josie de iniciar una nueva etapa, alejada de los conflictos generados por su madre y hermana. Sin embargo, estas la arrastran desde el inicio de su vida universitaria para que retome el compromiso con su exnovio. Una relación en la que ambas tienen puesta su mirada siempre interesada, relacionada sólo con unos intereses financieros relacionados con el enlace.

Sadler aumenta todavía más el humor negro, tocando de nuevo temas como la salud mental o los secretos del pasado familiar del grupo.

La serie perfecta para los amantes de ‘Fleabag’ y ‘Euphoria’

Such Brave Girls es una de esas series que cubren el vacío dejado por dos narraciones generacionales como Fleabag y Euphoria.

El cringe comedy de la historia de Phoebe Waller-Bridge y la mirada sin tapujos ni concesiones a la generación Z de la ficción de Sam Levinson se junta en la desconocida historia de Sadler. Una comedia que no dejarás de recomendar por dos motivos. Su desternillante guion y colección de situaciones que te harán decir constantemente «tierra, trágame» y, por la brevedad de su visionado: los espectadores pueden ver la nueva ronda de capítulos en 2 horas y 42 minutos.

La familia más disfuncional y divertida del Reino Unido vuelve a @Filmin Mañana en exclusiva la 2a temporada de Such Brave Girls. Ganadora del BAFTA a la mejor comedia pic.twitter.com/xivhy7RmP0 — Jaume Ripoll Vaquer (@JaumeRV) September 21, 2026

Todos los episodios de la segunda temporada de Such Brave Girls están disponibles en Filmin.