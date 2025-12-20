Estas son, según ‘The New York Times’, las mejores series de 2025 que tienes que ver antes de que llegue 2026

Quedan menos dos semanas para cerrar un año que nos ha dejado grandes proyectos audiovisuales. En lo cinematográfico, propuestas como Una batalla tras otra, Un simple accidente o Valor sentimental, van camino de convertirse en las grandes referencias en la próxima alfombra roja. Sin embargo, en esta temporada de historias, el mundo de las ficciones seriadas ha brillado todavía más que el terreno fílmico. Y eso es algo que han recogido medios norteamericanos tan relevantes como The New York Times, el cual en su carrusel anual de recomendaciones, ha seleccionado las mejores series del 2025. Lista en la que por supuesto, no han faltado menciones a Adolescencia o a producciones como la italiana, Exterior Noche. Pero para acotar un poco dicha selección, hemos apuntado algunas de las narraciones más destacadas que todo seriéfilo que se precie debería ver antes del 2026:

Mejores series del 2025 que tiene que ver según ‘The New York Times’

‘Pluribus’

Es de las más recientes. Por su originalidad, no obstante, la nueva ficción del creador de Breaking Bad es una de las mejores series del 2025. Relato de ciencia ficción sobre la propagación de un virus en la Tierra, que lleva a la humanidad a una suerte de Arcadia positiva en el que todas las mentes están conectadas y donde no existe el individualismo. Bueno, la única que parece inmune es la protagonista, una infeliz escritora de libros superventas. El showrunner Vince Gilligan nos pone varios dilemas morales en su historia, ejerciendo lo que parece de algún modo, una fuerte crítica a la IA.

Reparto: Rhea Seehorn, Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga, Miriam Shor, Samba Schutte, Karan Soni, Allan McLeod y Woody Fu

Plataforma: Apple TV

‘Efectos secundarios’

Con un estilo de animación poco convencional, esta comedia negra narra las aventuras de dos ex compañeros de instituto que luchan por evitar que las grandes farmacéuticas y el gobierno de los Estados Unidos se hagan con el control de un hongo que podría ser la solución para todas las enfermedades

Reparto: (voces) Davie King, Emily Pendergast, Mike Judge, Martha Kelly, Joseph Anderson y Sydney Tamiia Poitier.

Plataforma: HBO Max

‘Long Story Short’

Efectos secundarios no está sola en la lista de mejores series de animación de 2025 que debes ver. De hecho, es un producto del showrunner Steve Hely, creador de la anterior ficción mencionada y del responsable de BoJack Horseman, Joseph Bennet. La trama sigue la vida de unos hermanos, desde la infancia a la madurez, reviviendo el pasado de toda la familia.

Reparto: (voces) Ben Feldman, Angelique Cabral, Abbi Jacobson, Nicole Byer

Plataforma: Netflix

‘Los ensayos’

Nathan Fielder, autor de Nathan for you, nos trae la segunda temporada de su mayor excentricidad hasta la fecha. Una comedia documental en la que ayuda a un grupo de personas en algunos de los momentos más relevantes de sus vidas. ¿Cómo lo hace? Ensayando con ellos, toda una legión de actores y cientos de decorados, todas las posibilidades que puedan surgir en este momento. Un ejercicio de telerrealidad delirante que te dejará con la boca abierta.

Reparto: Nathan Fielder, Chase Maser, Andrea M. Anderson y Anna Lamadrid

Plataforma: HBO Max

‘The Pitt’

La segunda temporada llegará en menos de un mes así que…¿qué mejor manera de afrontarla que viendo por primera vez (o de nuevo) la adrenalínica y brutalmente real serie de urgencias del momento? 15 episodios en el que cada uno de ellos representa, una guardia en el hospital de Pittsburgh.

Reparto: Noah Wyle, Tracy Ifeachor, Katherine LaNasa, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shawn Hatosy y Patrick Ball

Plataforma: HBO Max

‘Separación’

La segunda temporada de esta distopía Kafkiana ha superado con creces a la primera parte. El mundo de la empresa Lumon Industries en la que se consigue el mayor equilibrio entre «el trabajo y la vida personal» esconde oscuro secretos que el protagonista Mark Scout y sus compañeros deberán descubrir.