Las 15 mejores series de HBO en lo que llevamos de 2025: no he visto nada igual

Una de las plataformas más populares en nuestro país es Max, como se llama HBO desde 2024, que se instaló en nuestro país como HBO España en 2016, para luego convertirse en 2021 en HBO Max. Junto con Netflix se ha convertido en una de las más potentes de nuestro país conocida por tener en su catálogo como platos fuertes las series Juego de Tronos, La Casa del Dragón, The Last of Us, Succession, Los Soprano, Chernobyl, Euphoria, The White Lotus, Barry o El cuento de la criada, entre otras muchas. Os vamos a hablar de las 15 mejores series de HBO de lo que llevamos de este 2025. Entre ellas destacan novedades como The Pitt, Cuando nadie nos ve, Pubertat, It: Bienvenidos a Derry, La empresa de sillas o Task. Y también las nuevas temporadas de series como El cuento de la criada, The White Lotus, Hacks, El Pacificador, The Last of Us o Los ensayos, entre otras.

The Pitt

La primera que no os podéis perder esta serie que se estrenó en enero y cuenta con 15 episodios de drama hospitalario ambientado en el turno de urgencias en vena. Una brillante serie creada por R. Scott Gemmill que ha contado en el reparto con actores como Noah Wyle, Tracy Ifeachor o Patrick Ball.

Cuando nadie nos ve

En marzo se estrenó esta serie creada por Enrique Urbizu de solo 8 episodios de suspense y es uno de los estrenos más interesantes de este 2025. Una nueva ficción protagonizada por las actrices Maribel Verdú y Mariela Garriga que dan vida a dos mujeres que investigan varios crímenes mientras se enfrentan a sus demonios.

Pubertat

Esta serie creada y protagonizada por Leticia Dolera se estrenó en septiembre y se centra en una comunidad cuya tranquilidad se ve perturbada por una denuncia de agresión sexual en redes sociales que señala a tres adolescentes como culpables. Sus seis episodios enganchan desde el primer momento.

El cuento de la criada Temporada 6

Otra de las series que no os podéis perder es la temporada final de El cuento de la criada que ha sido creada por Bruce Miller. Una serie que hay que reconocer que ha ido aflojando desde la primera entrega, que fue simplemente brutal, pero que tiene abducidos a todos los seguidores de esta increíble ficción. En el reparto de esta temporada final están los actores Elisabeth Moss, Yvonne Strahovsky y Ann Dowd.

Hacks Temporada 4

Entre estas 15 series os recomendamos la cuarta temporada de esta de comedia creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky se estrenó en abril sus últimos 10 episodios. Las actrices Jean Smart y Hannah Einbinder nos volvieron sorprender con sus ocurrencias y en esta última temporada con el esperado late show de Deborah.

6. Task, otra de las 15 series

En septiembre se estrenaron siete episodios de esta serie creada por Brad Ingelsby, que ya nos sorprendió con Mare of Easttown, y está protagonizada por los actores Mark Ruffalo y Tom Pelphrey. Ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, sigue a un agente del FBI al mando de un grupo especial cuyo objetivo es evitar una cadena de robos en casas de drogas realizados un incauto cabeza de familia.

7. El Pacificador Temporada 2

La segunda temporada de esta serie de acción creada por James Gunn de estrenó en agosto e hizo las delicias con los que disfrutan por las aventuras de Christopher ‘Chris’ Smith, alias El Pacificador. En estos ocho episodios el superhéroe justiciero sigue combatiendo malhechores en su equivocada búsqueda de la paz a cualquier precio.

8. The White Lotus Temporada 2

Otra de las 15 series que no os podéis perder es la segunda entrega de esta original serie creada por Mike White que está ahora ambientada en el sudeste asiático. Un nuevo grupo ricos tendrán que lugar contra lo que les rodea y quizás contra ellos mismos. En el reparto de esta serie están actores como Leslie Bibb, Walton Goggins, Carrie Coon o Jason Isaacs.

9. It: Bienvenidos a Derry

En septiembre se estrenó esta nueva serie de terror creada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs de 8 episodios. De nuevo vuelve a aterrorizarnos y nos sorprende con sangre, muerte y monstruos. En el reparto están los actores Amanda Christine, Clara Stack y Blake Cameron James.

10. The Last of Us Temporada 2

Otra de las series que no te puedes perder es la segunda temporada de esta ficción apocalíptica creada por Craig Mazin y Neil Druckmann. En los nuevos 7 episodios los personajes interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey tienen que volver a luchar por sobrevivir.

11. La empresa de sillas

En septiembre se estrenó esta divertida y absurda serie creada por Tim Robinson y Zach Kanin. En su reparto cuenta con los actores Tim Robinson, Lake Bell, Sophia Lillis y Will Price, entre otros. Cuenta como después de un incidente vergonzoso en el trabajo, un hombre se ve envuelto en la investigación de una conspiración de gran alcance.

12. Los ensayos Temporada 2

La segunda temporada de esta original serie creada por Nathan Fielder se estrenó en abril y nos vuelve a sorprender. De nuevo Fielder con un equipo de construcción, una legión de actores y recursos aparentemente ilimitados intenta que la gente común se prepare para los momentos más importantes de la vida con ensayos y simulaciones realizadas por él mismo.

13. Efectos secundarios

Otra de las 15 series que os recomendamos es esta de animación de 10 episodios creada por Joseph Bennett y Steve Hely se estrenó el pasado febrero y cuenta las aventuras de un experto en hongos que ha descubierto uno que le puede cambiar la vida.

14. Los Gemstone Temporada 4

También en marzo se estrenó esta serie de animación creada por Danny McBride que está también en su reparto con Adam DeVine, Edi Patterson y Walton Goggins. Una serie gamberra que siempre sorprende a sus seguidores.

15. Ricky y Morty Temporada 8

Por último, os recomendamos la temporada 8 de esta serie creada por Dan Harmon y Justin Roiland que se estrenó en mayo. Estos nuevos 10 episodios de Rick y Morty no defraudan y son simplemente desternillantes.