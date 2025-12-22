Esta miniserie de Netflix te dejará sin habla y pegado al sofá: perfecta para ver del tirón

Aunque Netflix nos ha sorprendido en los últimos meses con buenos estrenos de series como el primer volumen de la última temporada de Stranger Things, La bestia en mí, El cuco de cristal o Los abandonados, acaba de llegar en diciembre a la plataforma de la gran N roja El juego de Gracie Darling, un thriller que te mantiene durante sus ocho episodios pegado al sillón. Esta ficción australiana de Paramount+ que se ha colado en el Top 10 de series en habla inglesa en muchos países como España. Cuenta la historia de Joni, una psicóloga que está traumatizada por la desaparición de su amiga Gracie en una sesión de espiritismo hace varios años. La psicóloga vuelve a recordar este trauma cuando otra joven desaparece tras un ritual similar y recuerda todo lo que pasó con su amiga. Un original thriller que sorprende y engancha desde el primer episodio.

La serie El juego de Gracie Darling cuenta con solo 6 intensos episodios y ha sido creada por Nación Miranda, producida por Curio Pictures y dirigida por Jonathan Brough. Una original ficción protagonizada por Morgana O’Reilly, Eloise Rothfield, Harriet Walter y Rudi Dharmalingam. Para muchos esta serie se parece a Háblame en la que un grupo de jóvenes arriesgan su vida en un juego que les conecta con el pasado por medio de una mano de cerámica embalsamada que cuenta con poderes. Las dos son una buena opción para los que buscan series sobre misterios relacionados con el más allá.

¿De qué trata la serie El juego de Gracie Darling?

Esta serie cuenta la historia de un grupo de amigos que sufrieron la desaparición de una amiga hace 27 años, cuando solo tenía 14 años, en una sesión de espiritismo que salió mal. Joni, una psicóloga infantil que tiene la sensación de que fue culpa suya y siente que falló a su amiga es la que más recuerda este suceso.

Esto ocurrió en 1997 cuando un grupo de adolescentes se trasladan a una cabaña en el bosque para celebrar una sesión de espiritismo. Dirigidas por la anfitriona de la sesión, Gracie Darling, intentan contactar con un tal Levi, un espíritu atrapado en el limbo que, entre otras cosas, les comunica a través de la ouija que ha estado observando a las chicas en la ducha. Todo se complica, Joni Grey huye de la cabaña y Gracie desaparece.

27 años después de este extraño suceso que marcaría su vida para siempre, Joni trabaja como psicóloga infantil y es madre de dos hijos. Todo cambia cuando Joni recibe la llamada de teléfono de un viejo amigo que es policía local que le comenta que otra chica de la familia Darling ha desaparecido «exactamente igual que Gracie» en otra sesión de espiritismo. A este amigo le apartan del caso por estar demasiado involucrado en la historia, pero su hija estuvo en la sesión de espiritismo. «Algo maligno se apoderó de ella», le dice a Joni, «algo llamado… ¿Levi?», le comenta este amigo.

Joni volverá a recordar lo que ocurrió con la desaparición de Gracie hace casi treinta años y se dará cuenta de que este nuevo suceso puede estar también relacionado y que la pesadilla por invocar al tal Levi no ha terminado. Según la sinopsis oficial de Netflix: «Hace años, su mejor amiga de la infancia desapareció en una sesión de espiritismo a los 14 años. Ahora, con 27, esta psicóloga debe enfrentarse a su tormentoso pasado cuando se esfuma otra chica»,

El reparto de esta serie

La protagonista de la serie El juego de Gracie Darling es la actriz Morgana O’Reilly, a la que hemos visto en la serie The White Lotus y en esta ocasión da vida a la traumatizada psicóloga Joni Grey. La actriz Eloise Rothfield interpreta el papel de la joven Joni Grey que estuvo presente en la sesión de espiritismo.

También tienen un papel de peso los actores Dan Spielman (The Code) como Peter Darling, el primo huérfano de Gracie, Celia Pacquola (Rosehaven) como Ruth Darling, la hermana de Gracie y madre del desaparecido Frankie y Annie Maynard (Upper Middle Bogan) como Anita Rajeswaran-Evans, expareja de Jay y madre de Raffy. Dominic ,

También en el reparto están los actores Ona-Ariki (One Lane Bridge) como Zac Teporoa, Peter Carroll (La bella durmiente) como James Darling y Anne Tenney como Moira Darling, la madre de Gracie y Ruth, y abuela de Frankie, entre otros.

La serie El juego de Gracie Darling es una buena opción para los que disfrutan con thrillers que cuentan con un toque sobrenatural y que están protagonizadas por personas que hace unos años pasaron por una situación traumática que condicionó su vida y que ahora se vuelve a repetir.