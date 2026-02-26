El festival de borrascas dispara el polen y las alergias en Madrid: los expertos avisan de que llega lo peor

Fact checked

El tiempo deja fluctuaciones y ya estamos viendo algo atmósfera primaveral. El festival de borrascas en Madrid dispara el polen y con ello las alergias. ¿Por qué llegan esta época del año? ¿Cómo hacer frente a las alergias? Hablamos de aquella reacción del sistema inmunológico frente a partículas microscópicas liberadas por plantas y árboles durante su proceso de floración. Aunque suele asociarse al buen tiempo y a los días soleados, para muchas personas esta estación aflora molestias persistentes que afectan la calidad de vida. La exposición al polen puede producir síntomas en ojos, nariz y pulmones, alterando el descanso, la concentración y el bienestar general. Incluso permaneciendo en interiores, su contacto resulta difícil de evitar, ya que estas partículas se desplazan fácilmente por el aire y penetran en casa.

Desde la Clínica Dinan explican que esta patología puede manifestarse con gran intensidad durante la primavera, aunque algunas personas comienzan a experimentar síntomas incluso antes, debido al inicio precoz de la polinización. «La alergia estacional es más frecuente en entornos urbanos, donde la contaminación potencia la capacidad alergénica del polen, haciendo que sus efectos sean más notorios que en zonas rurales», mencionan los especialistas. Por ello, el entorno ambiental influye de manera directa en la intensidad de los síntomas. A su vez, comentan que la interacción entre factores ambientales y predisposición individual explica por qué algunas personas desarrollan alergia en la infancia y otras en la edad adulta, ya que no se trata de una condición innata, sino del resultado de múltiples variables.

¿Cuáles son los síntomas de la alergia al polen primaveral?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las alergias afectan a aproximadamente el 20-30% de la población mundial, y su prevalencia ha aumentado en las últimas décadas debido a factores como la contaminación, los cambios en la dieta y la exposición a nuevos agentes químicos.

Según la Clínica Universidad de Navarra, los síntomas pueden variar: desde manifestaciones leves y pasajeras hasta formas más intensas que comprometen el sistema respiratorio.

La presentación más habitual es la rinoconjuntivitis, caracterizada por rinorrea acuosa, congestión nasal y estornudos repetidos. Esta inflamación de la mucosa nasal suele generar picor intenso y una sensación constante de obstrucción. «A estos síntomas se suma con frecuencia la conjuntivitis alérgica, que provoca lagrimeo abundante, enrojecimiento ocular, escozor y molestias ante la luz», aseguran los expertos.

Además, advierten que, en casos más severos, la reacción puede extenderse a los bronquios y desencadenar asma, con aparición de tos seca, pitidos en el pecho y dificultad respiratoria. La intensidad depende del grado de exposición al polen y de la sensibilidad individual.

¿Cuál es el diagnóstico de la alergia al polen?

El diagnóstico suele basarse en la historia clínica, especialmente por el patrón estacional de los síntomas. Cuando las molestias aparecen cada primavera y desaparecen al finalizar la época de polinización, el origen alérgico resulta evidente para el especialista. Sin embargo, identificar el polen concreto responsable requiere pruebas adicionales.

Las pruebas cutáneas consisten en aplicar pequeñas cantidades de alérgenos sobre la piel para observar si se produce una reacción inflamatoria. Esta técnica reproduce a nivel cutáneo la respuesta inmunológica que ocurre en otras partes del organismo.

También es posible realizar análisis de sangre para detectar anticuerpos específicos frente a determinados pólenes, lo que permite confirmar el diagnóstico con mayor precisión.

¿Cómo prevenir la alergia al polen primaveral?

La prevención es siempre fundamental en el control de la alergia estacional. Desde el Hospital Clínico de Barcelona destacan que cualquier barrera física que limite el contacto con el polen ayuda a disminuir los síntomas.

«El uso de gafas de sol en el exterior protege la conjuntiva ocular, mientras que las mascarillas reducen la inhalación de partículas en suspensión», sugieren los especialistas.

Otras medidas prácticas incluyen mantener las ventanas cerradas durante los días de alta concentración de polen, evitar tender la ropa al aire libre y extremar la limpieza del hogar en primavera.

«Al conducir, es recomendable circular con las ventanillas cerradas para impedir la entrada de polen», sostienen. Asimismo, conviene evitar el ejercicio físico al aire libre en jornadas de elevada polinización, optando por espacios cerrados y ventilados.

Los consejos para reducir los síntomas del polen

Una manera de evitar las reacciones alérgicas es consultar aplicaciones móviles que informan sobre niveles de polen y contaminación para planificar actividades y reducir la exposición.

«Tener siempre disponible la medicación prescrita por el especialista permite actuar con rapidez ante los primeros síntomas y prevenir complicaciones», sugieren los expertos. En definitiva, la alergia al polen primaveral es una condición frecuente que puede afectar significativamente la calidad de vida si no se controla adecuadamente.

Por lo tanto, es esencial reconocer sus síntomas, confirmar el diagnóstico y adoptar medidas preventivas para minimizar sus efectos y disfrutar de la primavera con mayor bienestar.