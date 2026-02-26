Fact checked

Tras varias semanas con lluvias y cambios meteorológicos, algunas personas pueden comenzar a notar antes de lo habitual las molestias asociadas a la alergia ocular. Aunque la lluvia reduce de forma temporal la concentración de polen en el aire, también favorece el crecimiento de la vegetación. Cuando vuelven el sol y el viento, la floración puede intensificarse y facilitar la dispersión del polen, lo que explica que en determinados casos se adelanten síntomas como picor, lagrimeo o enrojecimiento ocular.

En este contexto, los médicos oftalmólogos de Baviera explican cuáles son los síntomas compatibles con la conjuntivitis alérgica, una afección frecuente con la llegada de la primavera. «La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, la membrana transparente que recubre y protege la parte blanca del ojo y el interior de los párpados. Puede estar causada por virus (conjuntivitis vírica), bacterias (conjuntivitis bacteriana) o por una reacción alérgica (conjuntivitis alérgica). En el caso de la conjuntivitis alérgica, se produce como respuesta a diferentes alérgenos, como los ácaros del polvo, el pelo de animales o determinados cosméticos, aunque el polen es uno de los desencadenantes más comunes y, por eso, este tipo de dolencia es tan frecuente en primavera. Los síntomas más habituales incluyen picor, lagrimeo, enrojecimiento, ligera visión borrosa, fotosensibilidad e hinchazón palpebral», explica el Dr. Fernando Llovet, oftalmólogo cofundador de Baviera.

Consejos para aliviar la conjuntivitis alérgica

Los especialistas de Baviera recomiendan seguir varias pautas para minimizar las molestias: