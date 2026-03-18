José Manuel Felices, médico, sobre dormir con calcetines: «Calentar los pies dilata tus vasos sanguíneos”

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Hay hábitos que resultan esenciales para lograr una calidad de vida saludable. Entre los más importantes, dormir bien es una de las bases fundamentales para la salud física y mental. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto pequeños hábitos que pueden ser importantes y pasamos por alto en la calidad del descanso. Uno de ellos es dormir con calcetines. Aunque algunas personas lo consideran incómodo o innecesario, diversos especialistas en salud y sueño han demostrado que esta práctica puede tener efectos positivos en el organismo, especialmente en la regulación de la temperatura corporal.

En ese sentido, conocer qué ocurre en el cuerpo al dormir con calcetines permite comprender por qué este hábito podría ayudarte a conciliar el sueño de manera más rápida y de forma más eficiente. El médico José Manuel Felices Farías, en un reel de Instagram, especifica que calentar los pies antes de dormir puede favorecer el descanso, ya que provoca la dilatación de los vasos sanguíneos, un proceso conocido como vasodilatación. «Esta respuesta fisiológica ayuda a reducir la temperatura corporal central, un requisito clave para que el cuerpo entre en estado de sueño», menciona. A su vez, la Fundación del Sueño explica que el organismo sigue un ritmo circadiano que regula los ciclos de vigilia y descanso, y que la disminución de la temperatura corporal es una señal natural que indica que es hora de dormir. Por ello, mantener los pies calientes puede facilitar este proceso biológico de manera más rápida y eficaz.

¿Por qué dormir con calcetines?

Dormir con calcetines puede ser especialmente útil durante las épocas frías del año, cuando la temperatura corporal tiende a descender más rápidamente. Este simple gesto puede generar una sensación de confort que favorece la relajación y la conciliación del sueño.

Según la información proporcionada por Podoactiva, los calcetines actúan como termorreguladores al mantener el calor en los pies, lo que ayuda a evitar el contacto con superficies frías como las sábanas.

Además, al aumentar la temperatura de los pies, el cerebro interpreta esta señal como un indicio de que el cuerpo está listo para dormir. Existe una relación directa entre la vasodilatación y la rapidez con la que una persona logra dormirse.

«Por lo tanto, quienes suelen tardar en conciliar el sueño podrían beneficiarse de este hábito sin necesidad de recurrir a soluciones más complicadas», recomiendan los especialistas.

¿Cómo influye la temperatura corporal en el descanso?

El cuerpo humano mantiene una temperatura promedio cercana a los 37 grados, pero esta puede variar ligeramente a lo largo del día. Según la Fundación del Sueño, una disminución de la temperatura corporal central suele preceder al inicio del sueño.

«En este contexto, dormir con calcetines permite acelerar ese descenso térmico mediante el aumento del flujo sanguíneo en las extremidades», comentan los expertos. Este fenómeno, conocido como vasodilatación distal, permite que el calor se libere más fácilmente a través de la piel. Como resultado, el cuerpo alcanza antes el estado ideal para dormir.

«Además, durante la noche, el organismo incrementa la producción de melatonina, la hormona responsable de inducir el sueño, lo que refuerza aún más este proceso natural», aseguran.

¿Cuáles son los beneficios para la circulación y la salud?

Más allá de mejorar la calidad del sueño, dormir con calcetines también puede aportar beneficios adicionales para la circulación sanguínea. La especialista en trastornos del sueño conductuales Michelle Drerup, de la Clínica Cleveland, explica que mantener los pies calientes ayuda a relajar los vasos sanguíneos, lo que favorece un mejor flujo sanguíneo en todo el cuerpo.

Este efecto puede ser especialmente beneficioso para personas que sufren de pies fríos de forma habitual. Cuando los pies están demasiado fríos, el cuerpo tiende a enviar más sangre a las zonas centrales, lo que puede interferir con el proceso natural de enfriamiento necesario para dormir. En cambio, los calcetines ayudan a equilibrar esta distribución del calor.

¿Cuál es la relación entre dormir con calcetines y el síndrome de Raynaud?

El uso de calcetines durante la noche también puede ser útil para quienes padecen el síndrome de Raynaud, un trastorno que afecta la circulación en las extremidades. Este problema provoca que los vasos sanguíneos se contraigan ante el frío, reduciendo el flujo sanguíneo y causando sensación de entumecimiento o cambios en el color de la piel.

Según la especialista Michelle Drerup, mantener los pies calientes puede prevenir que los síntomas empeoren, ya que favorece una mejor circulación y evita la contracción excesiva de los vasos sanguíneos.

«En este sentido, los calcetines no solo aportan confort, sino que también pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta condición», concluye Drerup.