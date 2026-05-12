Así es Florentino Pérez: edad, familia, trayectoria y todo sobre el presidente del Real Madrid

Florentino Pérez Rodríguez, presidente del Real Madrid y el Grupo ACS, comparecerá este martes ante los medios tras la celebración de la Junta Directiva del club blanco. El empresario madrileño lleva desde el 1 de junio de 2009 al frente del Real Madrid y dirige una de las mayores y más influyentes constructoras del mundo desde el 22 de septiembre de 1997.

Cuántos años tiene Florentino Pérez

Florentino Pérez nació el 8 de marzo de 1947. A sus 79 años, se ha convertido en uno de los presidentes más importantes de la historia del Real Madrid. Además, ha llevado a ACS a convertirse en una de las tres constructoras más grandes del mundo.

Las empresas de Florentino Pérez y su trayectoria

Florentino Pérez, además de ser presidente del Real Madrid, es presidente del Grupo ACS. Dentro del grupo, ACS cuenta con varias empresas filiales como Dragados, FlatironDragados, Hochtief, CIMIC Group, Turner, Abertis e Iridium. Según los datos de la última lista Forbes, el empresario español subió al puesto 10 de la misma y cuenta con 3.100 millones de euros de fortuna.

Actualmente, ACS ha encontrado en los centros de datos una de sus principales vías de crecimiento, al aprovechar la fuerte demanda de infraestructuras digitales vinculadas a la inteligencia artificial y los servicios en la nube.

Dónde nació Florentino Pérez y dónde vive

El presidente del Real Madrid y ACS nació el 8 de marzo de 1947 en Madrid. Actualmente, Florentino continúa viviendo en la capital de España, donde se ha criado y ha estudiado la carrera. Madrid es su ciudad, donde se ha criado y donde ha vivido durante toda su vida, siendo presidente del club de su vida en dos etapas (2000-2006 y 2009-actualidad).

Qué estudió Florentino Pérez

Cursó sus estudios en el colegio Escuelas Pías de San Antón. Posteriormente, fue a la Universidad Politécnica de Madrid, donde estudió la carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. A los 50 años, Florentino se convirtió en presidente del Grupo ACS, empresa que lidera con éxito desde 1997.

Su familia

Florentino Pérez tuvo tres hijos con su mujer, María Ángeles Pitina Sandoval, quien falleció en 2012. María Ángeles (conocida como Cuchy) Pérez Sandoval, empresaria hostelera; Eduardo Pérez Sandoval, trabajador en el sector de la construcción y Florentino Pérez Sandoval, dedicado a las finanzas.

Todo lo que ha ganado el Real Madrid con Florentino Pérez

En momentos como este, son muchos los que se preguntan algunas cuestiones sobre Florentino y por eso vamos a ahondar un poco más en la historia que ha hecho en el Real Madrid. Florentino Pérez, a sus 79 años, ha estado en dos ocasiones al frente de la presidencia del club blanco y durante su larga trayectoria como presidente ha logrado un palmarés envidiable: 7 Champions League, 7 Mundiales de Clubes, 6 Supercopas de Europa, 7 Ligas, 3 Copas del Rey y 7 Supercopas de España. Además, es socio del Real Madrid desde el 1 de octubre de 1961 y actualmente su número de socio es el 1.484. Pero no sólo eso, Florentino Pérez ha ganado más Copas de Europa que Bernabéu.