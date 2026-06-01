Andrés Iniesta comienza su carrera como entrenador en Dubái y ficha por el Gulf United

Andrés Iniesta ha comenzado oficialmente su carrera como entrenador. Después de que en 2024 se retirase como jugador profesional, el ex jugador del Barcelona ha decidido aceptar la oferta para estrenarse en los banquillos de Dubái. El manchego, después de estar pretendido por Marruecos hace unos meses, dirigirá al Gulf United, club que juega en la Primera División de los Emirates Árabes Unidos. Una experiencia que aprovechará mientras sigue formándose como técnico para conseguir su Licencia Pro.

Han sido unos días de mucho trabajo para Iniesta. En su cabeza tenía claro que no podía despedirse del fútbol y vio en Dubái el escenario perfecto para comenzar como entrenador. En el mismo destino donde acabó su carrera como jugador en el Emirates Club. Dos años después, Andrés ha elegido un nuevo proyecto para construir los cimientos de su filosofía y a cargo de un equipo de mucho talento del país.

«Muy contento de iniciar una nueva etapa en mi vida. Un paso importante para seguir formándome como técnico y aplicar la experiencia adquirida en un equipo profesional que apuesta por el talento joven. Muchas gracias, Gulf United por esta oportunidad. Ahora toca trabajar con total dedicación para conseguir los objetivos. Vamos Gulf!!!», escribió en su perfil de Twitter junto con fotos del día de la firma de su nuevo contrato.

🦅 Dubai dreams bigger.

And some stories deserve another chapter.

Marhaba, Andrés Iniesta. دبي دائماً تطمح بشكل أكبر.

وبعض القصص تستحق فصلاً جديداً. مرحباً، أندريس إنييستا. 🦅@andresiniesta8 pic.twitter.com/tUQqbqQ10n — Gulf United FC (@GulfUnitedFC) June 1, 2026

Un cargo como entrenador que a Andrés Iniesta no le descentra de su formación para seguir creciendo: «Unirme al Gulf United me parece el lugar adecuado para comenzar este nuevo capítulo. El fútbol me lo ha dado todo, y ahora quiero devolver algo a través del entrenamiento, del aprendizaje y del trabajo diario con jugadores jóvenes que tienen la ambición y el talento para llegar lejos.

«Creo en el desarrollo correcto de los futbolistas: con paciencia, con una idea clara de cómo se debe jugar y con un interés genuino por cada jugador. Gulf United comparte esa filosofía, y por eso estoy aquí. Quiero crecer como entrenador, adquirir experiencia real y obtener mi licencia profesional», insistió.

Gulf United FC se fundó en Dubái en 2019 y ha crecido rápidamente hasta convertirse en uno de los clubes de fútbol más ambiciosos de los Emiratos Árabes Unidos. El club privado de los EAU, Gulf United, es el primero en el fútbol emiratí en lograr títulos y ascensos consecutivos. Compitiendo en la Primera División de los EAU con la plantilla más joven de la categoría.