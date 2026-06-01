La empresa alemana de la polémica lona publicitaria del aeropuerto de Palma retirará la campaña y pide disculpas

El grupo financiero alemán Sparkassen-Finanzgruppe, que está detrás de la polémica lona publicitaria instalada en el parking del aeropuerto de Palma con un lema que promueve el turismo de excesos, ha anunciado que retirará la lona y ha pedido disculpas.

En ella se puede leer Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen, que en castellano puede traducirse como «lo que pasa en Mallorca, se queda en Mallorca», en clara alusión al lema de desfase de «lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas», y ha provocado un gran malestar en el Govern balear y hoteleros de la isla.

El Ejecutivo autonómico pidió a Aena que retirara la campaña publicitaria, sin demasiado éxito, por lo que el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, ante la pasividad del ente aeroportuario, envió una carta a la empresa alemana para trasladarle su malestar por la lona que exhibía un lema que no se alinea con las políticas contra el turismo de excesos que impulsa el Govern.

En una misiva de respuesta, la compañía Sparkassen-Finanzgrupp agradece las observaciones recibidas y reconoce que la campaña no logró transmitir el mensaje que pretendía. Explica que el objetivo de la publicidad era «promocionar el sistema de pago europeo Wero y fomentar valores como la cooperación y la unidad europea».

«Lamentamos profundamente que no hayamos logrado transmitir el mensaje deseado y que usted lo haya percibido como irrespetuoso. Por ello, queremos pedirle sinceras disculpas. De hecho, los matices humorísticos se perciben de forma muy específica según el idioma y, por lo tanto, pueden dar lugar a interpretaciones no deseadas», asegura en el escrito remitido al conseller de Turismo.

Sparkassen-Finanzgruppe afirma ser consciente de que «la hospitalidad de Mallorca se ve a menudo puesta a dura prueba cuando el exceso de entusiasmo de los turistas, tanto por su número como por su comportamiento, se convierte en una carga considerable para la población local. Lo entendemos y no queremos restarle importancia. Somos muy conscientes de que esto conlleva problemas».

Por ello, Sparkassen ha pedido disculpas por cualquier percepción de falta de respeto y ha anunciado la retirada inmediata de todos los anuncios que incluyan la denominación «Malle» o cualquier referencia al turismo de masas, tanto en Mallorca como en Alemania. La entidad mantendrá únicamente la publicidad relacionada con Wero que no genere controversia.

La decisión, según señala la propia compañía, pretende ser una muestra de respeto y amistad hacia los residentes de Mallorca.