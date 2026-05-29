Silencio cómplice del PSOE con la pancarta proturismo de borrachera de Aena en el aeropuerto de Palma que el Govern del PP ha exigido al ente público retirar por considerarla «una monstruosidad» al igual que los separatistas de Més.

Mientras ambos partidos han registrado sendas propuestas en el Parlament rechazando esta impactante valla publicitaria en la que se puede leer en alemán lo que pasa en Malle —denominación coloquial de Mallorca en alemán— se queda en Malle, los socialistas no han abierto la boca con esta iniciativa de Aena, ente público adscrito al Ministerio de Fomento del ministro socialista, Óscar Puente.

El cinismo de los socialistas dirigidos en el Parlament por su portavoz Iago Negueruela sube enteros, si tenemos en cuenta que esta misma semana la diputada socialista Pilar Costa responsabilizaba al conseller de Turismo, Jaume Bauzá del incremento del turismo de excesos, con casos como las concentraciones de barcos en zonas protegidas de Formentera y turistas precipitados de sus hoteles en Ibiza.

Llorenç Pou, también del grupo socialista, y en la misma dirección, criticaba a la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, por la falta de medidas efectivas del Pacto por la Sostenibilidad, impulsado hace dos años por la presidenta del Govern, Marga Prohens, con la promesa de impulsar restricciones valientes.

Frente al silencio de los socialistas, los separatistas de Més per Mallorca y el PP, han registrado sendas proposiciones no de ley en el Parlament para exigir la retirada inmediata de la polémica campaña publicitaria porque consideran los primeros que «no es un hecho anecdótico ni una simple cuestión publicitaria», sino «la expresión de un modelo que convierte Mallorca en un producto de consumo al servicio de los intereses turísticos y económicos de Aena».

«Mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de la saturación turística, Aena continúa promoviendo más crecimiento, más vuelos y más presión sobre el territorio. Mallorca no es un parque temático ni una marca comercial al servicio de los excesos turísticos», ha defendido el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia.

Desde las filas del PP también han presentado otra moción en la Cámara balear enel mismo sentido, y en la que lamentan que mientras las instituciones de las Islas Baleares y buena parte de la sociedad reclaman “avanzar hacia uno modelo turístico más responsable, sostenible y compatible con la convivencia con los residentes, Aena sigue permitiendo campañas publicitarias que proyectan una imagen estereotipada de Mallorca vinculada a los excesos, la banalización del territorio y el turismo de borrachera”.

Esta contradicción para el PP evidencia la desconexión existente entre los esfuerzos que se realizan desde las Islas para dignificar el modelo turístico y la falta de sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y de la secretaria de Estado de Turismo, encabezada por la socialista mallorquina Rosario Sánchez, “ante actuaciones que perjudican la imagen y la reputación del archipiélago”.

Por ello el PP vuelve ha reiterar que no es compatible impulsar desde las instituciones autonómicas políticas de sostenibilidad y contención mientras el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ministerio de Transportes y la Secretaría de Estado de Turismo siguen promoviendo o permitiendo actuaciones que contribuyen a la saturación, la banalización de las Islas y la consolidación un modelo turístico basado en los excesos.

“Este episodio evidencia, una vez más, la carencia absoluta de sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la realidad de las Islas Baleares, así como la incapacidad del Ejecutivo central por entender que Mallorca no puede seguir siendo promocionada internacionalmente como un simple parque temático de fiesta y excesos”.