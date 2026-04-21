El marroquí que atacó a personal de Ryanair y destrozó mobiliario tras perder su vuelo en Palma por ir borracho, al banquillo

Un hombre de origen marroquí se enfrenta a un año de cárcel y al pago de una cuantiosa multa de 5.700 euros tras protagonizar un grave altercado ocurrido en el aeropuerto de Palma en septiembre de 2023. En medio de un ataque de furia incontenible, el varón arremetió contra el personal de Ryanair y destrozó mobiliario de la terminal después de que perdiera su vuelo con destino a las Palmas de Gran Canaria.

Todo empezó cuando, a eso de las 5:50 horas de la madrugada, el personal de la compañía aérea le negó la entrada al avión por el estado de agresividad y de embriaguez que presentaba. El personal de tierra lo detectó rápidamente y no le dejaron volar por motivos de seguridad.

Al ver que el vuelo no se produciría, el individuo, de 30 años de edad, entró en cólera, se quitó la camiseta y empezó a proferir gritos de manera descontrolada ante la mirada atónita del resto de pasajeros que pasaban por allí.

La situación escaló rápidamente hacia la violencia física. Lejos de calmarse, el procesado arremetió contra una trabajadora de Ryanair y propinó un fuerte puñetazo a otro. Posteriormente, empezó a destrozar todo el mobiliario que se encontraba a su paso. Lanzó sillas, una impresora, una torre de un ordenador y varias pantallas.

Presos del pánico, el personal afectado tuvo que esconderse tras una columna para protegerse de las embestidas mientras el magrebí no paraba de golpear con violencia la puerta de la zona de embarque. El hombre acabó refugiado en el baño de las mujeres, donde continuó con el vandalismo, rompiendo un espejo y una jabonera. En total, AENA valora los daños ocasionados en 6.248 euros.

Varios agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se personaron en el lugar y detuvieron al joven marroquí, quien opuso una férrea resistencia y amenazó de muerte a los agentes. Finalmente fue ingresado en prisión preventiva.

Casi tres años después de lo sucedido, el caso ha llegado a juicio. La Fiscalía pide para el acusado un total de doce meses de prisión por el presunto autor de delitos de daños, leve de lesiones y amenazas.