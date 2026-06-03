Las cabañuelas de Jorge Rey predicen el verano: «Hay cosas que peligran mucho»

Hay cosas que peligran mucho, las cabañuelas de Jorge Rey predicen el verano y ponen los pelos de punta. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con un tiempo que llega a toda velocidad y que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Los expertos no dudan en lanzar una seria advertencia ante un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En unos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Es hora de saber qué puede pasar en este verano en el que quizás tocará saber qué es lo que nos espera en unos días en los que la situación se complica por momentos. Las alertas estarán activadas y pueden acabar siendo esenciales en estas últimas jornadas en las que tenemos que estar preparados para lo peor en muchos sentidos.

Peligran mucho ciertas cosas

Lo que nos estará esperando es un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia destacada. Lo que tenemos por delante es una novedad esencial que hasta la fecha nadie hubiera imaginado y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Este tipo de peligro al que nos enfrentamos será el que nos golpeará con una fortaleza que puede ser esencial y que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Son tiempos de saber qué es lo que nos estará esperando y de conseguir un cambio de tendencia destacado.

El verano ha llegado con fuerza y con él unas altas temperaturas que sólo un experto como Jorge Rey fue capaz de ver llegar antes de lo esperado. Son días de descubrir lo que podría pasar en unas fechas en las que quizás tendremos que empezar a visualizar un cambio destacado.

En unos días en los que tendremos que empezar a ver llegar un verano auténtico que hace saltar todas las alarmas que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Jorge Rey no duda en lanzarnos algunas alertas que deberemos empezar a ver llegar en estas próximas jornadas de forma excepcional.

Predicen el verano las cabañuelas de Jorge Rey

Las cabañuelas de Jorge Rey predicen el verano, es hora de prepararnos para lo peor y adelantarnos a lo que está por llegar. Con unos cambios que ponen los pelos de punta y este experto, no duda en adelantarnos desde su blog. Una situación del todo inesperada que nadie hubiera visto llegar.

De momento, los expertos de la AEMET nos advierten de lo que podría pasar en estas próximas jornadas que hasta el momento nadie hubiera imaginado. De momento, nos espera un cambio de tendencia que puede ser clave para todos en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican desde su web: «Chubascos y tormentas fuertes en Cataluña y el norte de Castellón. Temperaturas máximas superiores a 35 grados en zonas bajas de la mitad sur mediterránea. Alisio con rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en Canarias». Un giro radical que vamos a empezar a ver a partir de mañana: «El tiempo vendrá marcado por el paso de un frente por la mitad norte peninsular, que dejará cielos nubosos o cubiertos, precipitaciones y la posterior entrada de una masa de aire más fresca. Estas precipitaciones se esperan débiles o moderadas en el área cantábrica y el Pirineo occidental y localmente fuertes, en forma de chubasco y con tormenta, en Cataluña y el norte de Castellón. En la mitad sur peninsular y Baleares, se prevén cielos con intervalos de nubes altas, así como algunas nubes bajas en el litoral mediterráneo durante la mañana. En Canarias habrá cielos nubosos en el norte y poco nubosos o despejados en el sur. Es posible la formación de brumas o bancos de niebla matinales en las costas del mar de Alborán y en puntos del interior del área cantábrica. Las temperaturas máximas subirán en el arco mediterráneo, localmente de forma notable, salvo en los litorales del sureste y de Tarragona, donde descenderán; también descenderán en las mesetas, Extremadura y, de forma notable, en el norte peninsular. Las mínimas subirán de forma ligera en las mesetas, Aragón y el interior de Cataluña, bajarán también de forma ligera en el norte y Extremadura y se mantendrán sin cambios en el resto. Podrán superarse los 35 grados en zonas bajas de la mitad sur del área mediterránea y del valle del Guadalquivir. Se esperan heladas en las cumbres de los Pirineos. En Canarias subirán las máximas en las islas occidentales».