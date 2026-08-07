Duncan Wingen avisa de otro domo en España a partir del 10 de agosto: estos serán los posibles efectos

Los posibles efectos del nuevo domo que afectará a España a partir del 10 de agosto golpearán de lleno en una de las fechas más esperadas del año. Este casi ecuador del verano tiene una serie de detalles que quizás hasta el momento no habíamos ni visto llegar. Estamos asistiendo a algunos cambios destacados que nos harán ver lo que puede pasar en breve, en especial cuando tenemos por delante unas jornadas en las que necesitamos descubrir esta estabilidad necesaria.

El sol se convierte en un posible enemigo cuando nos sumerge de lleno en lo peor del verano, cuando ya deberíamos estar superándolo. Estamos llegando al ecuador de agosto, con la canícula del verano en unos niveles que realmente puede acabar siendo los que nos acabarán sumergiendo en lo peor de estos días. Estas temperaturas que van en aumento podrían acabar siendo la antesala de algo más. En especial en unos días en los que los posibles efectos adversos pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Con ciertas novedades que pueden alejarnos de lo que acabaría siendo del todo inesperado en estas fechas.

Los posibles efectos adversos de este calor intenso

Podría parecer que nos hemos acostumbrado a unas altas temperaturas que acabarán siendo las grandes protagonistas de estos días. Lo que tenemos por delante es un importante cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas fechas en las que quizás tendremos que ver un giro radical en estas jornadas en las que cada detalle puede ser cambiante y darnos una razón para estar pendientes de la previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

Para muchos esta segunda quincena de agosto nos servirá para poder descubrir la esencia de estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar siendo lo que nos golpeará de lleno. En especial, en unas jornadas en las que tocará saber qué es lo que pasará con un calor extremo que puede volver a ser un problema, la AEMET no duda en lanzar importantes advertencias.

A partir de este 10 de agosto en el que tocará ver que es lo que puede estar esperándonos en breve. Estas cifras que nos golpearán de lleno, pueden acabar siendo las que nos darán un giro radical sin precedentes.

Avisa Duncan Wingen de otro domo en España a partir del 10 de agosto

A partir de este mismo 10 de agosto, deberemos estar muy pendientes de un cambio en el tiempo que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. En unos días en los que media España está pendiente del cielo o de una situación que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Tal y como nos explica este experto de Meteored: «A partir del domingo una masa de aire muy cálida se extenderá sobre España y afectará a otras zonas de Europa, dando lugar a un nuevo domo de calor. El modelo europeo confirma ahora una nueva situación de cúpula o domo de calor para la semana que viene, que provocaría un ascenso térmico generalizado tras unos días de tregua. La situación podría iniciarse a partir del 10 de agosto, y todavía es pronto para saber si se materializará la sexta ola de calor del verano o «solo» será un episodio de altas temperaturas».

Siguiendo con la misma previsión: «A principios de la semana que viene volverá a repetirse la situación atmosférica tan recurrente este verano, consistente en una depresión con aire frío en el Atlántico, al oeste de las costas europeas. Esta bajada de aire frío provocará un efecto contrario en España, es decir, el ascenso de la dorsal subtropical y un flujo de vientos del sur en niveles medios de la troposfera. Todo ello irá acompañado de una masa de aire cálido, que permanecerá en la Península durante toda la semana, con la excepción del noroeste peninsular y la vertiente cantábrica».

Esta novedad puede cambiarlo todo: «En España, los efectos se notarán en forma de un nuevo ascenso térmico que se iniciará en los próximos días, pero lo hará de forma más contundente a partir del lunes 10. En el arranque de la semana que viene se prevén ya entre 36 y 38 ºC en amplias zonas de Extremadura, Andalucía, la meseta sur, Comunidad de Madrid, interior de la Región de Murcia, Cataluña, sur de Galicia y Mallorca. Las temperaturas máximas volverán a los 40 ºC en el valle del Guadalquivir y probablemente al valle del Ebro a partir del martes. En la zona centro y mesetas, habrá máximas de 35 a 39 ºC, con avisos amarillos asegurados. La vertiente cantábrica será un oasis ante el calor: las máximas quedarán por debajo de los 30 ºC en casi todas las capitales de provincia».