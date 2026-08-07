Se avecina una nueva ola de calor: el pleno verano entra en una fase crucial

El pleno verano en España se prepara para entrar en una fase crucial, una nueva ola de calor está llegando. Este fin de semana en el que todo puede cambiar, nos espera una tendencia al alza en la que las temperaturas se preparan para un nuevo pico. Lo que parecía imposible se convierte en una realidad y hace que estemos muy pendientes de unas cifras que pueden volver a causar estragos. Estamos llegando al final del verano con más olas de calor de los últimos años.

Estas temperaturas que han ido en aumento durante los últimos tiempos, se han acabado convirtiendo en la antesala de algo más. De ese cambio en los veranos que puede acabar generando una recta final del verano en el que todo puede ser posible. Es hora de conocer estos cambios que quizás no esperaríamos y que pueden acabar siendo los que nos enfrentarán a una situación que puede convertirse en un cambio de tendencia al alza. Esta nueva ola de calor llegará en una fase crucial del verano y de todos los que no paran de ver en ella un importante cambio.

Una nueva ola de calor está a punto de llegar

Lo que parecía imposible, se acaba convirtiendo en una realidad, las cifras no paran de mostrarnos una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué puede pasar.

Estos días en los que quizás podemos empezar a visualizar determinados cambios de tendencia, cuando el termómetro empezaba a normalizarse, pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, de la mano de un cambio de ciclo en el que todo puede ser posible.

Este aumento de las temperaturas cuando media España esperaría ver que las cifras van retrocediendo, al menos, de cara a un fin de semana o de verano en el que la actividad se multiplica. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve, el tiempo parece que nos dará un nuevo susto.

Los termómetros no van a parar de subir, de tal manera que tendremos que enfrentarnos a la que puede ser la quinta casi ola de calor que durante estos días en algunas partes del país puede causar estragos.

El pleno verano entra en una fase crucial

Entra en una fase crucial el pleno verano, el tiempo que nos estará esperando en estos días puede convertirse en un problema para todos aquellos que no dudan en conocer lo que puede pasar en breve. La situación se complicará por momentos y acabará de darnos unas cifras que no esperaríamos.

Los expertos de la AEMET lanzan esta importante previsión del tiempo: «Predominará la estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el norte de Galicia y área cantábrica se darán cielos los nubosos o cubiertos con tendencia general a levantar, si bien pudiendo persistir en litorales de Galicia. También intervalos de nubes bajas en Alborán, y por la tarde de nubes de evolución en amplias zonas de la mitad oriental peninsular, con chubascos y tormentas que es probable sean fuertes y vayan localmente acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en interiores del este y sureste, sin descartar el Pirineo. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte y poco nuboso o despejado en el resto. Probables bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica, con posibles brumas y nieblas costeras en Alborán y litoral atlántico gallego. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad nordeste peninsular, localmente notable en el alto Ebro y zonas aledañas; descensos en el oeste de Galicia y de Alborán y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de interior de la mitad sur y cuadrante nordeste peninsular, así como localmente en Canarias, Baleares y meseta Norte, llegando incluso a los 40 en el Guadalquivir. Mínimas en general con pocos cambios, con un predominio de los descensos en Canarias, Pirineos, alto Ebro y Cantábrico oriental. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo y rachas muy fuertes de viento en interiores del este y sureste peninsular así como en el extremo oriental de la meseta Norte. Temperaturas significativamente altas en amplias zonas de las mitades sur y este peninsulares y en zonas de Canarias y Baleares. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con tramontana moderada en Menorca y Ampurdán amainando y rolando a sur, y con viento moderado del este en litorales de Asturias y norte de Galicia también amainando. Viento flojo con predominio de la componente oeste en el resto, salvo en Baleares este y nordeste peninsular donde lo harán las componentes sur y este, y en el Cantábrico con viento de norte».