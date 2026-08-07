El peluquero de las ‘celebrities’ revela el secreto de las ondas salvajes de Leonor: «La clave está en transformar la textura»

La aparición de la princesa Leonor en Palma de Mallorca ha provocado una de las mayores sorpresas estilísticas del verano. La heredera se mostró ante los fotógrafos con una imagen poco habitual: una melena abundante, llena de ondas irregulares y con un volumen que transformaba por completo su aspecto. ¿Es su textura natural potenciada por la humedad, un trabajo de peluquería o una mezcla de ambas? Chris Appleton, el estilista de Jennifer Lopez, Kim Kardashian y Nicole Kidman, analiza las claves de un look que apuesta por un cabello más vivo y menos perfecto.

Acostumbrados a verla con el cabello más pulido, liso o recogido en sus compromisos oficiales, este nuevo look revela una faceta mucho más relajada y juvenil. La raya central, uno de sus grandes sellos personales, permanece intacta, pero el resto del cabello abandona la rigidez para apostar por la textura natural. La gran pregunta es inevitable: ¿es realmente su pelo así o hay un trabajo de peluquería detrás? ¿Estamos ante un cabello ondulado que la humedad mallorquina ha potenciado, un efecto frizz buscado o unas ondas creadas con herramientas de calor?

El nuevo cabello de la princesa no presenta unas ondas perfectamente iguales ni un acabado excesivamente trabajado. Al contrario: la irregularidad es precisamente lo que aporta naturalidad al resultado. Los mechones que rodean el rostro aparecen más definidos, mientras que el resto de la melena conserva una textura más libre, con volumen y movimiento. No parece una melena creada para parecer perfecta, sino para parecer espontánea.

«La clave está en utilizar distintos productos que ayudan a transformar la textura del cabello. Se trata más bien de que realmente el pelo parezca como el que se ve en las portadas de las revistas y que se pueda conseguir en la vida real»

Según explica Chris Appleton, el truco para conseguir unas ondas surferas naturales comienza separando la melena en dos secciones, una a cada lado, para trabajar el cabello de forma equilibrada.

El estilista recomienda aplicar después un spray texturizador de medios a puntas, evitando la zona de la raíz para mantener el cabello ligero y con volumen en la parte superior. El objetivo es aportar textura y conseguir ese acabado desenfadado, como de melena después de un día de playa. El siguiente paso consiste en hacer dos trenzas bajas y sencillas desde la altura de las orejas hasta las puntas. De esta forma, las ondas quedan marcadas en la zona adecuada sin crear pliegues artificiales en la parte superior del cabello.

Como último paso, Appleton propone dejar que el cabello se transforme con el tiempo: si se duerme con las trenzas hechas, al despertar la melena tendrá unas ondas suaves, naturales y con movimiento, logrando ese efecto surfera sin necesidad de trabajar cada mechón con herramientas de calor.

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Durante mucho tiempo el encrespamiento fue considerado un problema que había que eliminar. Sin embargo, las nuevas tendencias capilares han cambiado la mirada: el frizz puede convertirse en un aliado para conseguir volumen y una imagen más fresca. En el caso de Leonor, la humedad de Mallorca parece haber potenciado la textura del cabello, creando ese efecto ligeramente despeinado que aporta dimensión a la melena.

«Hay una gran tendencia hacia un cabello con más vida, movimiento y forma. Durante mucho tiempo vimos cabellos muy comprimidos y compactos y ahora las chicas quieren tener más cuerpo en su cabello, más volumen y más capas»

Aunque el nuevo look de Leonor destaca por su volumen, hay otro elemento fundamental: la calidad del cabello. Appleton, conocido por sus acabados de cabello brillante y efecto espejo, insiste en que un buen peinado comienza por una melena cuidada. El estilista también advierte sobre dos errores frecuentes: lavar el cabello de forma agresiva, como si fuera ropa, y abusar del calor sin utilizar protección térmica adecuada.