Baro Lucas lleva ‘El jardín de las delicias’ de El Bosco a la pasarela: «Me he centrado más en el sentimiento y las emociones del ser humano»

La creatividad puede nacer de muchos lugares y, en ciertas ocasiones, es el arte el que consigue despertar esa parte creativa que termina transformándose en moda. Cuando ambas disciplinas se encuentran, el resultado puede ser único. En el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde los diseñadores españoles vuelven a demostrar el talento que existe dentro de nuestras fronteras, hemos encontrado una propuesta especialmente singular y hemos podido hablar con la mente que hay detrás. Hablamos con el diseñador Baro Lucas.

Su arte con la aguja se transforma en prendas que ya han conquistado numerosas alfombras rojas, con rostros como Andrea Duro o Patricia Conde, que han confiado en sus creaciones. En esta edición de la pasarela madrileña, el diseñador de Tordesillas ha vuelto a hacer gala de su particular visión de la moda con una colección que parte del arte, pero que habla, sobre todo, de las emociones del ser humano.

El diseñador tenía claro cuál era la historia que quería contar con esta colección: «La colección se llama Extase y principalmente se basa, como punto de partida, en el cuadro de El jardín de las delicias de El Bosco, porque para mí considero que la pintura, aunque sea antigua, ahora mismo es moderna», afirma. «La palabra éxtasis significa deseo. Me gusta ese cuadro porque tiene muchos colores y es muy desastroso… Aunque no quiero decir que la colección se basa en el cuadro, sino que me he centrado más en el sentimiento y las emociones del ser humano», nos confiesa.

Una obra que, creada alrededor del año 1500, ofrece una lectura moral de la humanidad a través de sus tres paneles: el Paraíso terrenal, los placeres y la lujuria y, finalmente, el Infierno. Una evolución que Baro Lucas traslada a sus diseños para construir el recorrido de Extase. «Al principio del cuadro se ve todo muy liviano y así es como comienza la colección. Siluetas ligeras, con sedas y colores. En el cuadro hay un puente de la vida y, cuando nos hacemos más mayores, vienen los problemas, los obstáculos y ya pasamos al negro, el color con el que termina la colección. La parte más oscura», nos cuenta el diseñador sobre esta propuesta mixta.

El calzado también se convierte en una pieza fundamental dentro de este universo y ha sido desarrollado en colaboración con LODI, prolongando el lenguaje simbólico de la colección. Algunos de los modelos han sido forrados artesanalmente con el mismo tejido rojo utilizado en las prendas, un tono preciso cuya aparición, deliberadamente fugaz, alude a la intensidad y a la naturaleza efímera del placer carnal. La necesidad de preservar exactamente su color y textura llevó a emplear el propio material de la colección, creando una continuidad visual entre cuerpo, vestido y calzado.

La evolución del cuadro también se refleja en la complejidad de los patrones y en la transformación de las prendas, siguiendo ese recorrido vital en el que todo cambia a medida que avanza la edad adulta. Son muchas las piezas que han conseguido captar la atención, aunque hay una que el propio diseñador destaca por encima de las demás. «Hay un vestido de palabra de honor en la colección, por supuesto con lana fría, que es increíble, pero hay un concepto de camisa abstracta que estoy seguro de que va a llamar la atención», nos cuenta Baro Lucas.

Siendo uno de los jóvenes diseñadores que ha conseguido hacerse un hueco entre los nombres que forman parte de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, le preguntamos si la moda española está consiguiendo tener cada vez más voz fuera de nuestras fronteras. Su respuesta es clara: «Por supuesto. La moda española está muy fuerte y tengo compañeros que son grandes artistas y muy buenos diseñadores. Creo que estamos en un punto positivo tanto a nivel nacional como internacional».

Está claro que la moda es un aprendizaje que lleva años y que, en muchas ocasiones, son precisamente los errores los que terminan dando lugar a piezas únicas. En el caso del diseñador de Tordesillas, además, hay una confesión que demuestra que detrás de cada colección también hay mucho trabajo a contrarreloj: «Siempre lo dejo todo para última hora», cuenta entre risas. «Luego todo sale muy bien».

Para terminar, le preguntamos cuál es el consejo que él mismo se daría si pudiera hablar con aquel Baro Lucas que comenzaba su camino en la moda. La respuesta vuelve a demostrar que, detrás de la creatividad y de las grandes colecciones, también hay una cuestión de tiempo: «Que tenga paciencia».

Con Extase, Baro Lucas continúa desarrollando su propio imaginario y demuestra que la inspiración puede encontrarse en lugares tan diferentes como una obra de El Bosco, las emociones humanas o el propio paso del tiempo. Una colección en la que el deseo, el placer y la oscuridad se convierten en prendas y en la que el diseñador vuelve a dejar su particular sello sobre la pasarela madrileña.