Bill Gates dejó una frase que invita a pensar sobre el trabajo: «Siempre elegiré a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil»

«Siempre elegiré a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil, porque encontrará una manera sencilla de hacerlo». Esta frase de Bill Gates se ha convertido en una de las reflexiones más conocidas sobre productividad, esfuerzo e ingenio. Detrás de sus palabras aparece una idea aparentemente contradictoria, ya que una persona que busca evitar el trabajo innecesario puede verse obligada a pensar de otra manera y encontrar un procedimiento mucho más eficiente para alcanzar exactamente el mismo resultado.

La paradoja de la pereza

La reflexión de Bill Gates parte de una paradoja sencilla. Cuando una persona recibe una tarea complicada, puede dedicar muchas horas a seguir el procedimiento habitual, mientras que alguien que intenta reducir el esfuerzo buscará desde el principio una alternativa. No significa necesariamente trabajar peor, sino preguntarse si existe una forma diferente de hacer aquello que se le ha encargado.

Esta manera de plantear los problemas tiene una relación evidente con la tecnología. Automatizar procesos, eliminar pasos innecesarios o diseñar herramientas que hagan una tarea en segundos son estrategias habituales en las empresas tecnológicas. La clave está en conseguir el objetivo utilizando los recursos de una forma más inteligente, algo que la frase resume con una imagen muy fácil de recordar.

Una idea muy relacionada con Microsoft

Bill Gates construyó buena parte de su trayectoria precisamente alrededor de la tecnología y de la creación de herramientas destinadas a facilitar determinadas tareas. Microsoft, fundada por Gates y Paul Allen en 1975, convirtió el software en una herramienta cada vez más presente en hogares, empresas y centros educativos.

Uno de los grandes cambios provocados por la informática fue precisamente la posibilidad de realizar automáticamente tareas que antes requerían una enorme cantidad de trabajo manual. Desde las hojas de cálculo hasta los procesadores de texto, muchas herramientas digitales nacieron con una finalidad muy concreta, que trata de hacer más sencillo aquello que anteriormente exigía más tiempo y esfuerzo.