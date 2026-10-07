Ana Rosa bate récord de audiencia mientras avisa de la campaña de Sánchez: «Nos quedan 53 días de mentiras hasta las elecciones»

El martes 6 de octubre El programa de Ana Rosa batió récord de audiencia de la temporada en Telecinco con un estupendo 14% de share. El truco fue, como siempre, el posicionamiento de la presentadora contra Pedro Sánchez, sobre todo ahora que se han anunciado las elecciones para el próximo 29. Y sobre esto mismo, la comunicadora de Mediaset ha advertido, este miércoles, de la campaña que nos espera por parte del presidente del Gobierno.

«Notición, Sánchez ha cumplido una promesa. Prometió traer a Puigdemont, y Puigdemont, vuelve. Sánchez prometió que lo traería para rendir cuentas ante la Justicia. En una entrevista en 2022, el presidente señaló que la amnistía era algo que no entra en la Constitución. Ahora la Amnistía entra en la Constitución, porque así se lo han dictado a Conde-Pumpido. Puigdemont asegura que ha doblegado a los poderes españoles, cuando en realidad ha sido un prófugo, por mucho que ahora se le perdonen sus presuntos delitos. El sanchismo empieza y acaba con Puigdemont el breve, que fue presidente de la República Catalana 8 segundos», ha arrancado la presentadora.

La presentadora ha continuado: «Puigdemont puso la primera piedra de la investidura y Puigdemont pone la losa a la legislatura. La historia de Puigdemont y Sánchez es la de Blancanieves y los siete enanitos, que son los siete votos de Junts. Sánchez se mira en el espejo preguntando quién es el más guapo del reino y le responde el Sánchez de la hemeroteca diciendo que no es legal aprobar decretos en la Diputación Permanente. Nos quedan 53 días de mentiras hasta las elecciones. Cuando Puigdemont vuelva, se va a encontrar con una España que, como diría Alfonso Guerra, no la va a conocer ni la madre que la parió. Se va a encontrar con 141 subidas de impuestos, un 40% más de inflación, salarios congelados, una Ley de Nietos que es más bien una Ley de Cuñaos, se va a encontrar a sus negociadores Cerdán y Zapatero imputados, unas Moncloacas que presuntamente contrataron sicarios, Ceuta invadida, además de 270.000 desahucios, y ni rastro de las 184.000 viviendas prometidas».

«Puigdemont también se va a encontrar con el primer presidente que convoca una huelga general en contra de la soberanía Nacional. Lo reconoció ayer la nueva estratega de Moncloa, María Jesús Montero, que dijo que esta huelga es contra de la oposición. Esta huelga contra la oposición podríamos llamarla, en palabras de Montero, «La huelga Mopongo», ha sentenciado en directo.