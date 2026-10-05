La demoledora frase de Ana Rosa Quintana sobre Pedro Sánchez: «Si lo ha hecho todo tan bien, ¿para qué se va?»

Ana Rosa Quintana reacciona al anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre. La presentadora de El Programa de Ana Rosa analizó en directo la comparecencia que el presidente del Gobierno realizó este lunes 5 de octubre a las 9:00 horas desde el Palacio de la Moncloa y lanza una pregunta sobre el discurso del líder socialista. «Si lo ha hecho todo tan bien, ¿para qué se va?», asegura Ana Rosa.

Ana Rosa y su mensaje

La periodista reaccionó durante y después de que Sánchez anunciara la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. El presidente aseguró durante su declaración institucional que ha tenido que afrontar una legislatura llena de complejidades y marcada por crisis internacionales y dificultades para sacar adelante iniciativas en un Congreso fragmentado, incluso por sus propios socios de Gobierno.

Además, Sánchez reconocía que existe una «insatisfacción» entre una parte de la ciudadanía y mencionó alguno de los errores cometidos en su legislatura. Aunque, defendió el balance de su Gobierno y expresó que había llegado el momento de que los españoles decidieran qué futuro quieren para el país.

En este contexto, Ana Rosa se pronunció sobre esa valoración positiva del mandato de Pedro Sánchez. La presentadora considera que el discurso de Sánchez está marcado por un tono electoral y mostró su sorpresa ante la decisión de acudir a las urnas antes de agotar la legislatura, cuando los repetitivos discursos del presidente del Gobierno apelan constantemente a la perfección de su Ejecutivo.

Elecciones generales del 29 de noviembre

Pedro Sánchez ha fijado las elecciones generales el próximo domingo 29 de noviembre de 2026. Este anuncio llega después de que el Gobierno se viera perjudicado por un importante revés parlamentario con el rechazo de los dos decretos relacionados con la vivienda. «Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis», afirmó durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa.

Una decisión que comenzará con la entrada de la campaña electoral marcada por la situación parlamentaria, la vivienda y el balance de la gestión del Gobierno. La reacción de Ana Rosa se suma a las valoraciones televisivas más llamativas e importantes de este adelanto electoral, en una jornada que abre las puertas a un nuevo escenario político de cara al 29-N.