Quién se presenta a las elecciones de España: candidatos por partido

Las elecciones generales del 29 de noviembre ya están en marcha y los principales partidos políticos comienzan a preparar sus candidaturas. Sin embargo, no todas las formaciones tienen todavía decidido oficialmente quién encabezará sus listas. Pedro Sánchez será el candidato del PSOE, Alberto Núñez Feijóo repetirá al frente del PP y Santiago Abascal liderará de nuevo Vox, mientras que Podemos y Sumar todavía tienen que resolver quién será su cabeza de lista. Estas son las caras que, a día de hoy, están confirmadas o se perfilan para las próximas elecciones.

Sánchez, Feijóo y Abascal repiten

El PSOE volverá a presentar a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. El actual presidente ya había confirmado públicamente su intención de volver a concurrir a unas elecciones generales y esta será su sexta candidatura al frente de los socialistas. Sánchez afrontará ahora una nueva cita electoral después de haber decidido adelantar las elecciones tras la crisis abierta por el rechazo de los decretos de vivienda.

En el PP, el candidato será Alberto Núñez Feijóo, que volverá a intentar llegar a La Moncloa después de haber encabezado la candidatura popular en las elecciones de 2023. Por parte de Vox, Santiago Abascal será nuevamente el cabeza de lista de la formación. Será la cuarta ocasión en la que Abascal lidere la candidatura de Vox en unas elecciones generales.

Podemos todavía no tiene candidato

La situación es diferente en Podemos. La formación todavía no ha confirmado oficialmente quién encabezará su candidatura para las elecciones del 29N. La exministra y eurodiputada Irene Montero ha manifestado su intención de ser candidata, aunque ha defendido que la elección se realice mediante unas primarias abiertas. Por tanto, su nombre aparece como una de las principales opciones, pero no puede darse todavía como cabeza de lista oficial.

Tampoco está cerrado el nombre que liderará Sumar. La coalición formada por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes ha anunciado que concurrirá bajo la marca Frente Amplio y que presentará oficialmente su candidatura y a su cabeza de lista el próximo 17 de octubre. Yolanda Díaz, además, ya ha descartado encabezar esta candidatura.

¿Cuándo se conocerán todas las listas?

Aunque los partidos pueden anunciar políticamente a sus candidatos antes, las candidaturas oficiales todavía no están presentadas. La LOREG establece los plazos concretos para registrar las listas electorales después de una convocatoria de elecciones. En este caso, las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y el 26 de octubre, mientras que las listas proclamadas se publicarán posteriormente, el 2 de noviembre.

Esto significa que todavía pueden producirse cambios, especialmente en las listas provinciales y en aquellas formaciones que no han terminado de cerrar sus acuerdos. Será a partir de noviembre cuando los ciudadanos puedan conocer oficialmente todas las candidaturas proclamadas que concurrirán a las elecciones generales del 29N.