Vota: ¿Qué opinas de que el Congreso haya tumbado los dos decretos de vivienda del Gobierno?
El Congreso ha votado este viernes en contra de los dos reales decretos-ley de vivienda impulsados por el Gobierno, que incluyen medidas sobre alquileres, desahucios, vivienda turística, ayudas a la compra y protección de los inquilinos.
El primer decreto contempla, entre otras medidas, la prórroga extraordinaria de hasta dos años de determinados contratos y límites a la actualización de las rentas, mientras que el segundo plantea la renovación automática de los alquileres bajo determinadas condiciones.
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