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Vota: ¿Qué opinas de que el Congreso haya tumbado los dos decretos de vivienda del Gobierno?

El decreto de Vivienda amenaza la concesión de hipotecas al usar deuda pública para prestar el 20% de la entrada

Los propietarios tendrán que pagar 12 meses al inquilino si no renuevan el alquiler, según el decreto aún no publicado

Alicia Bonilla
  • Alicia Bonilla
  • Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

El Congreso ha votado este viernes en contra de los dos reales decretos-ley de vivienda impulsados por el Gobierno, que incluyen medidas sobre alquileres, desahucios, vivienda turística, ayudas a la compra y protección de los inquilinos.

El primer decreto contempla, entre otras medidas, la prórroga extraordinaria de hasta dos años de determinados contratos y límites a la actualización de las rentas, mientras que el segundo plantea la renovación automática de los alquileres bajo determinadas condiciones.

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