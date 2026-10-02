Vota: ¿Qué opinas de que el Congreso haya tumbado los dos decretos de vivienda del Gobierno?

El Congreso ha votado este viernes en contra de los dos reales decretos-ley de vivienda impulsados por el Gobierno, que incluyen medidas sobre alquileres, desahucios, vivienda turística, ayudas a la compra y protección de los inquilinos.

El primer decreto contempla, entre otras medidas, la prórroga extraordinaria de hasta dos años de determinados contratos y límites a la actualización de las rentas, mientras que el segundo plantea la renovación automática de los alquileres bajo determinadas condiciones.

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