Telefónica redefine Wayra tras 15 años: priorizará la inversión directa en startups para impulsar la tecnología europea

Telefónica Open Innovation, la filial que integra Wayra, el Corporate Venture Capital de Telefónica desde el cual se invierte en startups tecnológicas con potencial para generar innovación dentro del grupo y servicios de innovación abierta a terceros, sigue evolucionando su negocio alineándolo con la estrategia de Transform&Growth de Telefónica. Wayra se enfocará por eso en la inversión directa en startups y continuará contribuyendo a la autonomía tecnológica europea.

Andrés Saborido ha decidido por motivos personales cerrar su etapa ejecutiva como CEO de Wayra para afrontar nuevos retos profesionales. Durante los próximos meses, continuará al frente de la compañía para asegurar la transición en coordinación con Fernando Egido, consejero coordinador de Telefónica Open Innovation.

Nacida en 2011 como aceleradora de startups, evolucionó en 2018 para integrar las actividades de inversión e innovación abierta del Grupo, con el objetivo de identificar tecnologías emergentes, invertir en startups con potencial y acelerar su adopción dentro del negocio de Telefónica. Actualmente opera principalmente en España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Desde su fundación hace 15 años, Wayra ha invertido más de 260 millones de euros en 1.200 startups, y actualmente cuenta con un portfolio activo de más de 520 empresas, de las que 215 colaboran con Telefónica.