Descubrimiento histórico en Austria: los investigadores encuentran junto al río Danubio una ciudad romana desconocida con un anfiteatro de 8.000 espectadores

Un equipo de arqueólogos ha encontrado en Austria los restos de una ciudad romana hasta ahora desconocida, oculta bajo un campo junto al río Danubio. El hallazgo se produjo en el paraje de Stein, dentro del municipio de St. Pantaleon-Erla, en la Baja Austria, a unos seis kilómetros de Enns, la antigua Lauriacum romana.

Las prospecciones geofísicas del terreno revelaron un trazado urbano planificado, con calles regulares y un gran anfiteatro capaz de reunir a miles de espectadores. El hallazgo se suma a una investigación que estudia desde hace más de una década esta franja del límite del Imperio romano a lo largo del Danubio.

El proyecto está a cargo de un equipo internacional liderado por la Universidad de Innsbruck, con participación del servicio geofísico GeoSphere Austria y de organismos arqueológicos regionales austriacos. La universidad difundió los resultados en un comunicado en septiembre de 2026, después de que el equipo publicara sus primeros hallazgos en 2025 en la revista científica ArcheoSciences.

Descubren un anfiteatro para 8.000 personas y un trazado urbano completo junto al Danubio

El análisis geofísico del terreno permitió reconstruir el plano completo de la ciudad romana, con manzanas residenciales ordenadas en torno a una retícula de calles.

«Las mediciones geofísicas muestran un área urbana planificada de 25 a 30 hectáreas con una estructura viaria regular y un anfiteatro para aproximadamente 8.000 personas», explicó el arqueólogo Gerald Grabherr, de la Universidad de Innsbruck.

Ese trazado de calles está alineado con un fuerte auxiliar romano cercano, la unidad militar que administraba este tramo del limes del Danubio. Fuera del núcleo urbano, los arqueólogos localizaron también varios cementerios y pozos de extracción, habituales en el entorno de una ciudad romana.

La aparición bajo tierra de una ciudad romana en medio de Austria

El hallazgo surgió de un proyecto que recorre desde 2015 una franja de unos diez kilómetros del limes danubiano entre Enns y St. Pantaleon-Erla. En 2017, unas marcas de vegetación revelaron la esquina de un fuerte con una torre, hasta entonces desconocido.

Ese descubrimiento impulsó un estudio geofísico más amplio sobre toda la zona. El terreno combina gravas y arenas del río Enns con cambios abruptos de composición, lo que complica la lectura de las imágenes geofísicas.

Los especialistas combinaron magnetometría y radar de penetración terrestre para superar esa dificultad. Cada método por separado dejaba zonas sin interpretar con claridad, pero el cruce de ambos permitió documentar la totalidad de las estructuras enterradas.

Además, durante 50 años de prospecciones de superficie en la zona, se habían recuperado unos 2.000 objetos metálicos y 150 fragmentos de cerámica terra sigillata (un tipo de cerámica romana de lujo), que ya apuntaban a una ocupación romana continuada en el lugar.

Los arqueólogos creen que la ciudad junto al Danubio se llamaba Claudivium

El asentamiento tuvo su periodo de mayor actividad entre el año 69 y el 166 d. C., antes de las guerras que Roma libró contra los pueblos marcomanos en la frontera del Danubio. Una serie de unas 643 monedas permitió datar su abandono repentino alrededor del año 180 d. C.

Los investigadores creen que la ciudad podría corresponder a Claudivium, un nombre citado en fuentes históricas de la Antigüedad que había quedado casi olvidado. Confirmarlo con certeza requeriría nuevas campañas de excavación en el lugar.

El traslado de la población de Claudivium a Lauriacum, la actual Enns

El abandono de la ciudad coincidió con el fin de las guerras marcomanas y el cambio de emperador de Marco Aurelio a Cómodo. La legión romana que vigilaba la zona, la II Itálica, se trasladó entonces a Lauriacum, una posición más fácil de proteger.

Buena parte de la población y los talleres artesanales de la ciudad abandonada se mudaron con el tiempo a Lauriacum. Cincuenta años después, esa ciudad era tres veces más grande que el antiguo asentamiento de Stein.

La arqueóloga Barbara Kainrath, de la empresa Research Archaeology, señaló que los hallazgos apuntan a un retiro planificado alrededor del año 180 d. C., sin señales de destrucción en el lugar. Sin embargo, Grabherr y Kainrath advirtieron que, pese a la relevancia del yacimiento, el proyecto no logró financiación a largo plazo para sostener una investigación con estándares internacionales.