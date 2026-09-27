Asombro sin precedentes entre los arqueólogos: encuentran en Italia la primera prueba arqueológica de un parto asistido hace 6.000 años

Según informó la Universidad de Trento, hallaron en los Alpes de Italia la primera prueba arqueológica de un parto asistido, con una antigüedad de unos 6.000 años en un refugio rocoso de los Alpes nororientales. Un equipo de arqueólogos encontró que los restos de un neonato presentan una fractura de húmero compatible con maniobras obstétricas durante un parto complicado.

Los huesos se recuperaron en los Ripari Alti, un conjunto de refugios naturales situado a 1.100 metros de altitud, en el Valle de Lamen, dentro del Parque Nacional Dolomitas Belluneses, en el noreste de Italia. Asimismo, gracias a la datación por radiocarbono, pudieron ubicar los restos entre el 3932 y el 3653 a. C.

El hallazgo corresponde a las últimas fases del Neolítico y fue publicado en la revista científica Journal of Archaeological Science.

¿Qué encontraron los arqueólogos en los Alpes de Italia?

El conjunto, llamado RAB ID1, está formado por seis huesos atribuidos a un único individuo. Presenta una edad estimada de 40 semanas lunares desde la concepción, lo que equivale a un bebé nacido a término. Incluye ambas tibias, la hemimandíbula derecha, el húmero derecho, una costilla y el radio izquierdo.

Los huesos se recuperaron dispersos en dos unidades estratigráficas distintas, durante campañas de excavación realizadas entre 2021 y 2022. El número mínimo de individuos se fijó en uno, a partir de la ausencia de huesos duplicados, la presencia de tibias contralaterales y un grado de maduración esquelética consistente entre todas las piezas.

¿Por qué la fractura de húmero apunta a que fue un parto asistido?

El húmero derecho del bebé tiene una fractura en espiral, como si el hueso se hubiera retorcido hasta partirse en diagonal, cerca del codo. Los bordes de la rotura son suaves y curvos, y no cambian de color respecto al resto del hueso. Esto es una señal de que el hueso estaba fresco, es decir, todavía vivo, en el momento de la fractura. Ese patrón coincide con el de una fractura Holstein-Lewis, un tipo de rotura que la medicina asocia a recién nacidos que atraviesan un parto difícil.

Un análisis arqueológico con microscopio electrónico de barrido confirmó que la superficie del húmero muestra pequeñas escamas y grietas con forma de concha, típicas de un hueso que se rompe estando fresco.

Los investigadores compararon ese resultado con la fractura de una costilla del mismo esqueleto, producida después de la muerte y con una superficie lisa y pareja, muy distinta a la del húmero. Esa diferencia les permitió confirmar que la fractura del húmero no fue posterior a la muerte, sino que ocurrió mientras el bebé aún estaba con vida, es decir, durante el parto.

«Es la prueba de una fuerza ejercida para hacer frente a un parto difícil, probablemente acompañado de intentos de extracción manual», destaca Omar Larentis, primer autor del estudio.

Los especialistas asocian ese patrón de fractura con maniobras propias de una presentación de nalgas o una distocia de hombros, en las que el hombro o el brazo del feto queda comprimido durante el parto. Esa combinación con el brazo comprimido y los tirones o giros necesarios para liberarlo explicarían el movimiento de torsión que terminó por partir el húmero en espiral.

¿Qué revela el hallazgo sobre los partos en la Italia neolítica?

Además de la fractura, los huesos del bebé muestran que la capa externa de ambas tibias y de la mandíbula tiene pequeños poros, y los extremos de esos huesos están adelgazados con un patrón parecido a un encaje. Ese conjunto es compatible con un déficit de micronutrientes (posiblemente de vitamina C), con síntomas que se solapan con los del raquitismo.

Como se trata de un individuo fetal o neonatal, cualquier déficit reflejaría el estado nutricional de la madre, transmitido por vía placentaria o, ya en el período perinatal, a través de la leche materna. El dato sugiere una dieta desequilibrada vinculada al estrés estacional o a la movilidad en un entorno alpino marginal.

La importancia del hallazgo arqueológico en Italia

Según los autores del estudio, ningún caso publicado del Neolítico italiano había aportado hasta ahora evidencia ósea directa de una maniobra obstétrica durante el parto. Las interpretaciones previas de muertes materno-fetales en la prehistoria se basaban en la posición del enterramiento o en patrones demográficos, no en indicadores esqueléticos concretos.

RAB ID1 es, además, el único individuo humano atribuible con seguridad a una fase tardía de la tradición cultural del Vaso a Boca Cuadrada en el noreste de Italia.

«Se trata de un descubrimiento realmente extraordinario, que demuestra una vez más que el territorio del parque tiene una riqueza única no solo desde el punto de vista natural, sino también histórico y antropológico», señaló el comisario del Parque Nacional Dolomitas Belluneses, Ennio Vigne, quien remarcó el compromiso de la institución en financiar investigaciones científicas en ámbitos pluridisciplinares.

El hallazgo, firmado también por Fabio Cavulli, de la Universidad de Nápoles Federico II, y Francesco Carrer, de la Universidad de Newcastle, se enmarca en un proyecto financiado por el Parque Nacional Dolomitas Belluneses y la Fundación CARITRO.