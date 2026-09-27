Así es la nueva vida de Gianmarco Onestini: de romper con Adara a convertirse en abogado

A lo largo de los años, Mediaset España y sus realities nos han presentado a numerosos rostros que han terminado por formar parte de nuestro día a día. Si hablamos de celebridades que se han alejado un poco del mundo del entretenimiento, nombres como el de Gianmarco Onestini no pueden faltar en nuestra lista. Y es que el italiano llegó a participar en formatos televisivos de España e Italia. Unos años donde fue concursante de programas como GH VIP, Supervivientes, El tiempo del descuento, Grande Fratello y otros más. Pero, durante los últimos años, el joven parece que ha apostado por dedicarse al mundo de la abogacía y se ha alejado del foco mediático. Realizamos un repaso.

Tal y como se ha podido saber, el salto a la fama de Gianmarco Onestini tuvo lugar después de participar en un desfile en Miami junto a Jason Derulo. Por aquel entonces tenía tan solo 19 años, pero su carisma le llevó a dar el gran salto a la televisión internacional. Asimismo, su presencia en la parrilla televisiva española le llevó a encontrar el amor, al menos de manera temporal. Pues, recordada es la pareja que hacía con Adara Molinero. Y es que lo que comenzó como un tonteo en un concurso televisivo concluyó con la peor de las relaciones.

Gianmarco Onestini triunfa alejado del mundo televisivo

Según ha compartido él mismo en sus redes sociales, este 2026 ha terminado la carrera de Derecho con matrícula de honor en la Universidad de Bolonia. Un hito muy importante para él, pues tiene como objetivo orientar su futuro laboral al ámbito de la diplomacia y el Derecho internacional y europeo. Y es que el italiano, de casi 30 años, ha estado realizando una formación bastante extensa estos años, puesto que ha aprendido tres idiomas: francés en la Sorbona, español en el Instituto Cervantes e inglés a través de Cambridge.

En redes sociales, Gianmarco Onestini siempre intenta mantenerse activo y en contacto con su público. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de un millón de seguidores. Un medio donde comparte contenido de su día a día y sus proyectos profesionales. Y es que, por lo que parece, no le va nada mal. El joven también trabaja como modelo y es la imagen de varias marcas publicitarias. Un estilo de vida del que presume y que le está llevando a recorrer el mundo. Eso sí, visita frecuentemente la capital española.

Respecto al amor, se desconoce si el italiano tiene el corazón ocupado o no. Pues, desde su romance con Adara Molinero, ha optado por mantener un perfil bajo en ese aspecto. Pero, sea como sea, lo que está claro es que mucho ha cambiado la vida de Gianmarco Onestini desde sus años en Telecinco.