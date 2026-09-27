Sale a la luz la rutina de María Lamela (35 años), presentadora de ‘Supervivientes’: «Yo lo que hago es…»

Supervivientes All Stars ha regresado al prime time de Telecinco y lo ha hecho como una de las grandes apuestas de la temporada. El popular formato de supervivencia ha vuelto y lo ha hecho de la mano de nuevos participantes, pero junto al mismo equipo de presentadores. Una edición más, desde Honduras, María Lamela se pone al mando para acompañar a los concursantes en esta travesía. Una aventura donde ella es la encargada de explicarles las pruebas, poner orden en la palapa las veces que sea necesario y, por lo general, ser la voz cantante en la isla, puesto que Jorge Javier Vázquez hace lo propio desde el plató de Madrid.

Sin embargo, para estar en Honduras, María Lamela tiene que estar en buena forma física. Y es que, durante sus conexiones en directo, se puede apreciar el buen físico que tiene la comunicadora. Pero, ¿cuál es su rutina? Pues, recientemente, la joven se ha sincerado con el equipo de Divinity y ha confesado que realiza una serie de ejercicios diarios con el objetivo de mantenerse en forma y tener tonificada su musculatura. Realizamos un repaso de lo que ha contado al respecto en el programa.

María Lamela se sincera sobre su rutina de entrenamiento

«Yo lo que hago es levantarme por las mañanas, desayunar y hacerme media hora de deporte, de full body, como se suele decir, un poco de fuerza, un poquito de cardio, mover bien el cuerpo para estar activa», comienza explicando. Asimismo, ha señalado que ella no realiza entrenamientos extremos. Por el contrario, la comunicadora, de 35 años, ha confesado que lo hace solamente durante media hora al día.

«Yo creo que es suficiente para poder seguir bien el ritmo», indica. «Media hora, aproximadamente, cinco días a la semana es lo que estoy haciendo allí», confiesa. Y es que su objetivo es mantenerse en forma y estar activa, pero tampoco le dedica mucho tiempo a su entrenamiento. «Aquí no tanto porque en vacaciones he parado. Me he relajado bastante. Pero con eso es suficiente», comenta.

Por lo tanto, no hay secretos ni ejercicios complicados. María Lamela combina una vida activa con una buena alimentación para poder sentirse bien física y mentalmente. Una rutina que lleva a cabo en su tiempo libre y que le ayuda a desconectar un poco de las responsabilidades que conlleva dirigir un programa tan popular y exitoso en Mediaset España. Y es que, ya lo avisan muchos rostros conocidos. El secreto de un buen estado físico es la constancia. Habituarnos a comer bien y estar activos es el primer paso para tener un cuerpo saludable y tonificado.