El pasado de María Lamela en laSexta: ¿por qué decían que era de las Azúcar Moreno?

María Lamela arranca Supervivientes 2026 siendo una gran desconocida para los espectadores de Telecinco, que siguen procesando la baja de Laura Madrueño, que había conseguido llenar con su simpatía la baja de Lara Álvarez. La gallega tiene un enorme reto por delante, pero no quiere decir que sea novata en televisión y que nunca haya presentado un programa importante. Durante años ha sido redactora y reportera de laSexta, siendo la sustituta de Cristina Pardo e Iñaki López en Más Vale Tarde en los meses de verano, por lo que sabe moverse tanto en la política, los sucesos y temas más ligeros.

La gallega ha trabajado en los últimos años junto a Marina Valdés, otro rostro muy conocido de la cadena verde. Desde que ambas se pusieron a los mandos de la edición de verano de Más Vale Tarde, su parecido fue un motivo de bromas entre los compañeros. Hay que irse hasta el año 2022 para conocer el origen del mote que la ha marcado durante los últimos años.

En aquel verano, ambas conectaron con el plató de Zapeando para dar un adelanto de lo que hablarían en el programa de actualidad, siendo su parecido, su moreno y su larga melena lo más comentado por Lorena Castell, que en aquel momento era la sustituta de Dani Mateo en verano.

«Somos las Azúcar Moreno de San Sebastián de los Reyes», bromeaba María Lamela, que ya había escuchado las bromas en la redacción. «Podéis ser Las Azúcar Moreno, Las Grecas o Las Virtudes… y también Dos gemelas muy gemelas», apuntaba Castell.

La nueva presentadora de Supervivientes nació en la localidad de O Santo, en Vilalba, en la provincia de Orense. A La Sexta llegó en 2018, donde se estrenó como reportera de Liarla Pardo, puesto al que llegó después de trabajar en cadenas como Telecinco, TVE y Telemadrid.

Un año pasó con Cristina Pardo en su programa de los fines de semana, hasta que se lanzó a Más Vale Tarde, siendo una de las reporteras más conocidas del programa de laSexta. Su buen trabajo le sirvió para que desde el año 2022 se convirtiese en sustituta, junto a su inseparable Marina Valdés, de Pardo e Iñaki López en vacaciones y días festivos, ganándose el cariño de los espectadores.

En 2026, este particular dúo de las Azúcar Moreno de laSexta se rompe. María salta a Telecinco, a lo que es su mayor aventura hasta el momento, aunque la gallega seguro que no le tendrá miedo a nada después de haber tenido que cubrir todo tipo de informaciones, incluyendo temporales, DANAS o grandes accidentes.

Marina Valdés, por su parte, está en pleno proceso de recuperación de un fuerte accidente que sufrió hace algunas semanas. La periodista fue atropellada en un paso de cebra por un coche, llegando a perder el conocimiento durante varios minutos por el fuerte golpe.

Desde finales de febrero ha podido volver a trabajar en el plató de Más Vale Tarde, donde ya no volverá a coincidir con su compañera. Aunque eso sí, seguro que tendrá tiempo para verla en los Cayos Cochinos durante los próximos meses como nueva presentadora de Telecinco.