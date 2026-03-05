Jorge Javier Vázquez deja fuera de juego a Ivonne Reyes: «¿No habrás comido alguna planta rara?»

Supervivientes 2026 ha comenzado por todo lo alto y lo hacía con los míticos saltos desde el helicóptero, siendo Ivonne Reyes la que ha tenido que estrenarse. La que fuera presentadora estrella de los años 90 en televisión vive un momento complicado en sus finanzas, por eso ha tenido que aceptar esta aventura. Sus problemas han sido las malas inversiones, que la han dejado casi en la bancarrota, por eso el programa podría ser la solución de varios de sus problemas. Hay que recordar que el premio para el ganador es el famoso cheque de 200.000 euros, que seguro que a la venezolana le iría muy bien. Quizás es por eso que la concursante estaba especialmente motivada, algo que no ha pasado por alto Jorge Javier Vázquez.

Desde el filo del helicóptero ha dejado claro que está ante la aventura de su vida, tanto que ante las cámaras ha estado completamente espídica. Pese al «vértigo» de estar tan arriba, dejaba claro que «está dispuesta a darlo todo y aprender muchísimo». Aunque sabe perfectamente cómo funciona la televisión, este programa es completamente diferente a todo lo que ha hecho en su carrera. «¡Jorge, estoy cagada! No soy consciente de que voy a tirarme ya; háblame, pregúntame cosas, que estoy nerviosa. Se lo dedico a mi hijo, que lo amo, y gracias a todos por darme esta oportunidad. Gracias, España», decía muy acelerada,

«Estoy muy feliz, esto es muy heavy, estoy muy nerviosa», seguía diciendo, ante la atenta mirada del presentador, que no daba crédito a lo que estaba viendo.

Al ver sus caras y el exceso de emoción, el conductor de Supervivientes le ha lanzado una pregunta que ha provocado las risas de todo el plató, aunque Ivonne no lo ha escuchado bien. «¿No habrás comido alguna planta rara?», le preguntaba Jorge Javier Vázquez con toda la intención.

Sin saber muy bien lo que le estaban preguntando, la venezolana ha pasado directamente a dedicar el salto: «Quiero dedicarle el salto a mi familia, a mi pareja, que es el amor de mi vida, y a mis amigos». Pese a que parecía muy alterada, lo cierto es que se ha lanzado sin dudarlo y ha ejecutado un salto perfecto, siguiendo las indicaciones del equipo de Supervivientes 2026.

Tras ella ha sido Toni Elías, ex piloto de MotoGP y campeón del mundo de Moto2, el que ha saltado, pero mucho más calmado. De esta manera ha dejado claro que está acostumbrado a la adrenalina y al riesgo. En cambio, Alvar Seguí de la Cuadra Salcedo también se ha mostrado especialmente alterado antes de saltar.

«Mi abuelo hace 10 años que no está, pero mi abuela sigue aquí y le pregunté si papá grande iría y me dijo que ‘tu abuelo, por hacerse el Tarzán delante de España, lo hacía gratis’». Así recordaba al mítico Miguel de la Cuadra Salcedo, al ser preguntado por si estaría orgulloso de verle en Supervivientes 2026.

Alvar también ha dejado claro que estaba impresionado con el fondo marino, dando una auténtica clase de biología en pleno prime time. Es por eso que ha querido dedicar «al mundo entero» su salto, unas palabras que le han servido a Jorge Javier Vázquez para lanzar otra broma a la audiencia: «Confirmado. Han tomado plantas raras antes de subir al helicóptero».